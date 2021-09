Het is onzeker of de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland zaterdag afgewerkt kan worden op het door regen geteisterde Sochi Autodrom. Mocht ze niet doorgaan, dan wordt de sessie verplaatst naar zondagochtend. De derde vrije training, die zaterdag om 11.00 uur zou beginnen, is al geschrapt.

Er werd al zware regen verwacht boven het circuit aan de Zwarte Zee, waar dit weekend de Russische Grand Prix wordt verreden. De baan is zaterdagmorgen inderdaad kletsnat.

Wedstrijdleider Michael Masi heeft de teams al laten weten dat de focus ligt op de kwalificatiesessie, die om 14.00 uur zou moeten beginnen. De hoop is gevestigd op de verwachting dat het in de loop van de middag droger wordt in Sotsji. Echt veel ruimte om de kwalificatie af te werken is er niet, doordat om 18.15 uur de zon ondergaat.

Om ruimte te maken voor de Formule 1-sessies is er al het een en ander verschoven in het bijprogramma. Zo werd de eerste race van de Formule 3 verplaatst van zaterdag naar vrijdagmiddag. De Formule 2-race die zaterdagmorgen zou worden verreden, met de Nederlanders Richard Verschoor en Bent Viscaal aan de start, staat nu na de F1-kwalificatie gepland.

Beter weer verwacht op zondag

Uitstel van de kwalificatie tot zondagochtend is al vaker voorgekomen in de Formule 1. De weersverwachtingen in Sotsji voor zondag zijn beduidend beter dan die voor zaterdag.

Mocht het toch niet mogelijk zijn om de kwalificatie te rijden, dan geldt de uitslag van de tweede vrije training op vrijdag als startopstelling en begint Valtteri Bottas (Mercedes) op poleposition.

Voor Max Verstappen is de kwalificatie in Sotsji niet relevant. De leider in de WK-stand weet al dat hij door een motorwissel achteraan moet starten in de race. Ferrari-coureur Charles Leclerc start om dezelfde reden ook achteraan.

De Grand Prix van Rusland start zondag om 14.00 uur.