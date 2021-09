Lewis Hamilton gaat zijn strategie niet aanpassen nu hij weet dat zijn titelconcurrent Max Verstappen achteraan moet starten bij de Grand Prix van Rusland. Mercedes was vrijdag in Sotsji verreweg het snelst tijdens de vrije trainingen.

"Dat Max achteraan moet starten verandert voor ons niet zoveel", zei Hamilton bij F1TV. "We moeten gewoon ons eigen ding doen en zorgen dat we zoveel mogelijk punten pakken. Een een-twee zou een spectaculair resultaat voor ons als team zijn."

Mercedes zette vrijdag de toon bij de eerste vrije trainingen. Valtteri Bottas was zowel in de eerste als tweede training het snelst en Hamilton eindigde in beide sessies als tweede.

"We zijn goed begonnen en hebben ons volledige programma af kunnen werken", blikte Hamilton terug. "De auto is nog niet perfect, maar daar kunnen we nog aan werken. Valtteri en ik werken altijd met een andere afstelling. Vanavond kijken we welke het beste is."

Hamilton begint het Grand Prix-weekend in Sotsji met een achterstand van vijf punten op WK-leider Verstappen (226,5 om 221,5 punten). In principe staat zaterdag om 11.00 uur de derde vrije training op het programma, maar mogelijk wordt die sessie vanwege forse regenval uitgesteld. Ook de kwalificatie wordt mogelijk verzet.