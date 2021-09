Max Verstappen verwacht zondag een moeilijke race bij de Grand Prix van Rusland. De Nederlander moet door een gridstraf vanwege een motorwissel achteraan starten op het Sochi Autodrom.

"We hebben alle opties overwogen en het lijkt ons het beste om de gridstraf hier in te lossen", zei Verstappen vrijdag na de tweede vrije training bij Sky Sports.

In 2018 startte Verstappen in Sotsji door een motorwissel ook achteraan en toen slaagde hij erin om als vijfde over de finish te komen. Verstappen gaat er niet van uit dat hij zondag net zo makkelijk naar voren kan rijden als drie jaar geleden. "Het middenveld zit nu een stuk dichterbij de kop dan toen", vervolgde de zeventienvoudig Grand Prix-winnaar.

"We moeten ook nog maar even afwachten wat het weer doet. Het is niet anders. Als we dit weekend de motor niet hadden gewisseld, hadden we het later in het seizoen nog ergens moeten doen. We gaan er het beste van maken."

Verstappen besloot de vrijdag in Sotsji met een zesde tijd in de tweede vrije training. Valtteri Bottas was het snelst en zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als tweede.

In principe staat zaterdag om 11.00 uur de derde vrije training op het programma, maar mogelijk wordt die sessie vanwege verwachte forse regenval uitgesteld. Ook de kwalificatie wordt mogelijk verzet.