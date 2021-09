Valtteri Bottas heeft vrijdag ook in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Rusland de snelste tijd gereden. De Fin was in Sotsji 0,044 sneller dan zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam in de Red Bull niet verder dan de zesde tijd.

Tijdens de tweede vrije training werd bekend dat Verstappen zondag achteraan moet starten, omdat hij al zijn vierde Honda-motor van het seizoen in de auto heeft gekregen.

De derde tijd werd geklokt door Pierre Gasly in de AlphaTauri. De Fransman kwam sterk voor de dag, hoewel hij in de slotfase zijn voorvleugel verloor op het Sochi Autodrom. De vierde tijd was voor Lando Norris in de McLaren. Esteban Ocon reed met zijn Alpine de vijfde tijd.

De Formule 1 liet voorafgaand aan de training weten dat kwalificatie die zaterdag om 14.00 uur staat gepland mogelijk wordt verschoven naar het eind van de zaterdagmiddag of zondagochtend.

Vooral zaterdag wordt er veel regen verwacht in Sotsji, waardoor de kans reëel is dat er niet gereden kan worden. Mocht de kwalificatie helemaal niet meer worden verreden, dan geldt de uitslag van de tweede vrije training als startopstelling.

De training in Sotsji werd korte tijd stilgelegd vanwege een crash van Antonio Giovinazzi. De Italiaan knalde met zijn Alfa Romeo hard in de bandenstapels en liet daarna de nodige onderdelen achter op het circuit, die moesten worden opgeruimd.