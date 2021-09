Max Verstappen moet de Grand Prix van Rusland zondag achteraan beginnen. De coureur van Red Bull Racing krijgt de beschikking over een nieuwe motor. Omdat hij daarmee over de limiet van te gebruiken motoronderdelen per seizoen gaat, moet de WK-leider in Sotsji op de laatste plek starten.

Red Bull liet eerder deze week weten dat pas na de kwalificatie in Sotsji zou worden besloten over een motorwissel.

Maar na de eerste vrije training op vrijdagmorgen begonnen de monteurs toch al direct aan de operatie, die voor de tweede vrije training die om 14.00 uur begon was afgerond. Volgens teambaas Christian Horner speelde de voorspelde regen op zaterdag een rol in dit besluit.

Aan de verschillende onderdelen die samen de krachtbron vormen zijn limieten gesteld. Zo mogen er bijvoorbeeld maar drie verbrandingsmotoren worden gebruikt per seizoen, terwijl er op andere onderdelen, zoals de batterij van het hybride systeem een limiet zit van twee per jaar. Als deze limieten worden overschreden, levert dat gridstraffen op die bij elkaar opgeteld een start achteraan betekenen.

Verstappen zat met de meeste onderdelen aan de limiet, terwijl er nog acht Grands Prix worden verreden in 2021. De inzet van een vierde krachtbron was daarom noodzakelijk en gridstraffen onvermijdelijk. Met de gridstraf in het achterhoofd die de WK-leider al eerder kreeg vanwege zijn aanvaring met Hamilton op Monza, was de Russische GP een logisch moment om dan gelijk maar achteraan te starten.

Bij de zware crash van Verstappen in Silverstone raakte de Limburger een van zijn motoren kwijt. De krachtbron die de Red Bull-coureur de afgelopen race in Italië gebruikte en vrijdagochtend in Sotsji in de auto zat, is ook nog bruikbaar, liet Honda weten.

Leclerc start ook achteraan, Sainz mogelijk ook

Naast Verstappen rijdt ook Charles Leclerc dit weekend met een nieuwe motor, een wissel die al eerder werd aangekondigd. Ferrari heeft een flinke update aan de motor, maar Leclerc moet wel achteraan starten. Bij Leclercs teamgenoot Carlos Sainz wordt mogelijk eveneens nog een motorwissel toegepast, waardoor ook de Spanjaard naar achteren moet. De startvolgorde achteraan wordt bepaald op basis van de kwalificatie in combinatie met de opgetelde gridstraffen.

Honda liet in aanloop naar de Grand Prix van Rusland weten dat Verstappen al sinds het verregende weekend in België met een verbeterde batterij van zijn hybride systeem rijdt. Ook deze 'energy store' is vrijdag vernieuwd bij de aanvoerder van de WK-stand.