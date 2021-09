De Formule 1 houdt er rekening mee dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland zaterdag niet op het beoogde tijdstip van 14.00 uur kan worden afgewerkt. Meteorologen verwachten de komende 24 uur tot 30 millimeter regen in en rond Sotsji.

"We hebben absoluut de intentie om de kwalificatie te houden. Het lijkt aan het eind van zaterdagmiddag wat droger te worden, dus wellicht is het een optie om dan te kwalificeren", communiceerde wedstrijdleider Michael Masi vrijdagmiddag vlak voor de tweede vrije training naar de teams. "En anders kijken we naar zondagochtend."

Mocht er helemaal geen moment kunnen worden gevonden om voor de race te kwalificeren, dan geldt de uitslag van de tweede vrije training als startvolgorde.

Eerder werd al bekend dat een Formule 3-race die op zaterdagochtend zou worden verreden, is verplaatst naar vrijdag aan het eind van de middag.

Volgens Weerplaza is de kans op regen in Sotsji zaterdag groot. Het gaat om een groot buiengebied dat langs de kust naar het zuidoosten trekt. Later op de dag zal de buiigheid afnemen, maar het is de vraag of de buien zich snel genoeg verplaatsen om in Sotsji te zorgen voor een weersverbetering. Bij de buien is ook kans op onweer.

Zondag is de kans op buien kleiner dan op zaterdag. Met een beetje geluk blijft het tijdens de race zelfs droog.