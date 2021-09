Valtteri Bottas heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Rusland de snelste tijd op de klokken gezet. Max Verstappen kwam in zijn Red Bull tot de derde tijd, achter titelrivaal Lewis Hamilton.

Bottas reed in zijn Mercedes een 1.34,427 op het Sochi Autodrom. Teamgenoot Hamilton was 0,211 langzamer. Verstappen gaf 0,227 toe op de Fin.

Nadat zowel de beide Mercedes-coureurs als Verstappen hun eerste snelle tijd op de rode softbanden hadden gezet, was de Limburger nog ruim een seconde langzamer dan Bottas. De Red Bull-coureur stond daarna lang in de pitbox. Bij een nieuwe poging kwam Verstappen een stuk dichterbij, met de snelste middensector en uiteindelijk een tijd over een hele ronde die twee tienden langzamer was dan die van Bottas. Hamilton was maar fractioneel sneller.

Mede doordat Verstappen zo lang in de pitbox stond, kwam hij tot veel minder ronden dan zijn concurrenten vooraan. De WK-leider reed zijn 13 ronden ook alleen op de softbanden, terwijl Hamilton en Bottas ook langere runs deden op de harde band en respectievelijk 25 en 23 keer rondgingen.

De vierde tijd werd gereden door Charles Leclerc, die dit weekend over een sterk verbeterde Ferrari-motor kan beschikken. De Monegask weet wel al dat hij door die wissel zondag achteraan moet starten. Zijn snelste tijd op 0,690 was naast die van Verstappen en Hamilton de enige die nog in de buurt kwam van Bottas' snelste ronde. De nummer vijf, Sebastian Vettel, moest al 1,35 seconden toegeven op de Fin.

Top tien eerste vrije training 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.34,427

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,211

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,227

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,690

5. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,354

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,367

7. Carlos Sainz (Ferrari): +1,384

8. Lando Norris (McLaren): +1,532

9. Sergio Pérez (Red Bull): +1,761

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,798

Nat weekend verwacht in Sotsji

Door de weersvoorspelling van regen op zaterdag en mogelijk ook op zondag, is het de vraag hoe vaak de droogweerbanden dit weekend nog in actie komen. Vooral de kwalificatie op zaterdag lijkt op een natte baan te worden afgewerkt.

Verstappen weet dat hij sowieso een gridstraf van drie plaatsen moet inlossen als gevolg van zijn aanvaring met Hamilton in de Grand Prix van Italië. Red Bull beslist na de kwalificatie of de Nederlander een nieuwe motor krijgt, wat door verdere straffen een start achteraan de grid zou betekenen.