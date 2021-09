Charles Leclerc verwacht niet dat de verbeterde motor in zijn Ferrari een wereld van verschil gaat maken. De Monegask, die vanwege de aanpassing bij de Grand Prix van Sochi een gridstraf moet incasseren, ziet het wel als een kleine stap vooruit.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Het gaat om verbeteringen van het hybride systeem van de motor en die leveren naar verluidt 10 pk extra op. Het is mede de bedoeling om daarmee informatie in te winnen voor de auto van 2022.

"Als we iets hebben wat beter is, gaan we natuurlijk proberen dat op het circuit te brengen", legt Leclerc uit. "We verwachten dat het ons een beetje zal helpen, maar rekenen niet op grote veranderingen. Het is wel een stap in de goede richting."

Omdat de tweevoudig Grand Prix-winnaar al het maximum aantal toegestane motorcomponenten heeft verbruikt, moet hij bij de race van zondag op het Sochi Autodrom achteraan starten. Bij grillige weersomstandigheden ziet hij toch kans om een goed resultaat neer te zetten.

"Voorlopig lijkt het erop dat het gaat regenen. Als dat geval is, wordt het misschien een onvoorspelbare race en daar kunnen we van profiteren. Maar zelfs als het droog is, valt er op deze baan goed in te halen. Dus laten we kijken hoe het gaat."

38 Verstappen over gridstraf: 'Niet het einde van de wereld'

Sainz: 'Dit moet ons leven makkelijker maken'

Teamgenoot Carlos Sainz moet voorlopig nog even geduld hebben. Zijn Ferrari zal pas bij een van de komende Grands Prix van de nieuwe motor worden voorzien.

"De afspraak stond al dat Charles er als eerste aan mag proeven", zegt de Spanjaard. "Het team heeft een behoorlijke inspanning geleverd om dit te realiseren, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Uiteindelijk moet het ons leven makkelijker maken."

Leclerc en Sainz bezetten in de WK-stand respectievelijk de zesde en zevende plaats. In het constructeurskampioenschap staat Ferrari vierde, achter Mercedes, Red Bull en McLaren.