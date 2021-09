Max Verstappen zegt dat hij geen moeite heeft met de spanning van de wereldtitelstrijd. De Nederlander reageert daarmee op uitspraken van concurrent Lewis Hamilton, die denkt Verstappen veel druk zal voelen en het mogelijk lastig vindt om daarmee om te gaan.

"Ik ben zo nerveus, ik kan niet eens meer slapen. Het is zo verschrikkelijk om voor de wereldtitel te vechten... Ik haat het echt", grapte de 23-jarige Verstappen donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Rusland.

Later op de dag noemde Verstappen de rivaliteit met Hamilton 'kinderspel'. "Ik heb al meerdere dingen meegemaakt in mijn leven waardoor ik hiervan niet heel nerveus word. Op het gebied van racen word ik eigenlijk nergens meer nerveus van", verklaarde de Limburger.

Hamilton vertelde tijdens zijn persconferentie over het seizoen 2007, waarin hij na een zinderende strijd net naast zijn eerste wereldtitel greep, en legde de link met Verstappen. "Hij zal het niet toegeven en ik wil geen aannames doen. Maar ik denk wel terug aan de eerste keer dat ik voor de titel reed", aldus de 36-jarige Hamilton.

"Ik weet nog welke druk daar toen bij kwam kijken. Het was lastig, intens en emotioneel en ik ben daar niet altijd goed mee omgegaan. Wat dat betreft begrijp ik wat hij nu kan voelen. Voor mij is de titelstrijd nu een stuk makkelijker dan toen."

'Hopelijk houden we het lang vol'

Verstappen gaf al eerder aan dat hij niet denkt dat ervaring een rol speelt in de titelstrijd met Hamilton en herhaalde dat donderdag in Sotsji.

"Het geeft juist een fantastisch gevoel om een auto te hebben waarmee je ieder weekend voor de overwinning kunt vechten", zei Verstappen.

"De opmerkingen van Hamilton geven dus vooral aan dat hij mij helemaal niet kent. Dat is ook prima hoor, ik hoef hem ook niet volledig te kennen. Ik focus me gewoon op mezelf en geniet er juist van om vooraan mee te strijden. Hopelijk kunnen we dat nog heel lang zo houden."

Lewis Hamilton donderdag in Sotsji. Lewis Hamilton donderdag in Sotsji. Foto: Getty Images

'Belangrijk om dingen gewoon te kunnen vergeten'

Ondanks de schermutselingen met Hamilton op de baan en de steekjes onder water die de zevenvoudig wereldkampioen soms uitdeelt, is de relatie met zijn rivaal volgens Verstappen de afgelopen maanden niet veranderd.

"Even goeie vrienden wil ik het niet noemen", zei Verstappen desgevraagd. "Maar we respecteren elkaars resultaten."

De WK-leider benadrukte dat zijn aanvaringen met Hamilton op de baan ook met iemand anders hadden kunnen gebeuren. "Dat hoort bij het racen. Je hebt het liever niet, maar als je allebei voor een kampioenschap vecht, zit je vaak dicht bij elkaar. Het is dan belangrijk om dingen gewoon te kunnen vergeten en weer door te gaan."

Verstappen heeft momenteel een voorsprong van vijf punten op Hamilton in de WK-stand. Nadeel is dat hij zondag met een gridstraf aan de Grand Prix van Rusland begint. Hij moet drie plaatsen terug vanwege de botsing met Hamilton twee weken geleden bij de Grand Prix van Italië.