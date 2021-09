Lewis Hamilton heeft donderdag gereageerd op de beschuldigingen van Red Bull-topman Helmut Marko. De Oostenrijker beweerde dat de Britse Mercedes-coureur zijn nekproblemen overdrijft, maar Hamilton benadrukt dat het verre van een toneelstukje is.

"Ik wil geen aandacht geven aan uitspraken van bepaalde personen", zei Hamilton donderdag bij een persmoment in Sotchi in de aanloop naar de Grand Prix van Rusland. Maar daarna ging hij er toch op in. "Ik heb nooit gezegd dat ik dood zou gaan. Ik ben alleen wel blij dat ik zonder grote problemen uit de auto ben gekomen."

Hamilton liep de nekproblemen twee weken geleden op bij zijn botsing met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië. De Red Bull van de Nederlander landde op de Mercedes van Hamilton. Daarbij kwam Hamilton goed weg, al raakte het achterwiel van Verstappen wel zijn helm.

Na afloop klaagde Hamilton over pijn in zijn nek, maar volgens Marko was dat allemaal voor de "show", zo vertelde hij woensdag in een interview met de Duitse zender RTL. Marko vond het veelzeggend dat de regerend wereldkampioen een dag na de crash verscheen bij een modeshow in New York.

"Als Hamilton serieuze nekpijn of problemen zou hebben, dan was hij niet in New York geweest. Daarmee ga je niet zeven uur in een vliegtuig zitten."

'Mijn nek is tijdens de vlucht behandeld'

Hamilton bestrijdt dat hij een blessure veinsde. "Als een auto boven op je hoofd landt, dan is duidelijk dat je daar last van hebt. Mijn fysiotherapeut heeft mijn nek daarom na de race gecheckt en behandeld en opnieuw tijdens de vlucht. De gehele week erna ben ik ook gecheckt. Nu kunnen we door."

Nu de nekproblemen voorbij zijn, is Hamilton klaar voor het volgende duel met Verstappen in de spannende titelrace. De 36-jarige zevenvoudig wereldkampioen was vier keer de snelste in Sotsji, waar Verstappen nog nooit won. De 24-jarige Limburger staat vijf punten voor in de WK-stand.

Extra lastig voor Verstappen is dat hij een gridstraf kreeg voor de crash van twee weken geleden op Monza, waardoor hij drie plaatsen terug moet bij de startopstelling op het Russische circuit.