Mick Schumacher en Nikita Mazepin rijden ook volgend seizoen voor Haas F1, zo heeft het team donderdag bevestigd. Het nieuws betekent dat er nog één stoeltje in de Formule 1 te vergeven is.

Alleen bij Alfa Romeo is het nog de vraag wie de teamgenoot van Valtteri Bottas wordt. Antonio Giovinazzi en de Chinees Guanyu Zhou lijken daarvoor de belangrijkste kandidaten.

Het lag al in de lijn der verwachting dat Schumacher en Mazepin bij Haas zouden blijven. Beide 22-jarige rijders zijn bij de Amerikaanse renstal bezig aan hun debuutseizoen in de Formule 1.

"Ze hebben dit jaar allebei al veel geleerd. We beleven een zwaar seizoen, maar tegelijkertijd gaan ze samen met het team de uitdaging aan. We hebben er vertrouwen in dat we ze de volgende stap in hun carrière kunnen laten maken", zegt teambaas Günther Steiner van Haas.

Beide coureurs zijn nog puntloos

Van de twee presteert Schumacher het best, ook al pakte hij net als zijn Russische teamgenoot nog geen punten. De zoon van Michael Schumacher zette met een twaalfde plek in Hongarije zijn tot dusver beste resultaat neer.

Het debuutseizoen van Mazepin begon turbulent met wangedrag van de Rus op sociale media en sportief gezien gaat het nog niet helemaal zoals gehoopt. Hij haalde in de laatste vier races drie keer de finish niet en staat laatste in de WK-stand.

Alle Formule 1-coureurs bereiden zich momenteel voor op de Grand Prix van Rusland, die zondag wordt verreden. Daarna telt het seizoen nog zeven races.