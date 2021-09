Charles Leclerc moet zondag achteraan starten bij de Grand Prix van Rusland. Ferrari heeft aangekondigd met een vernieuwde motor voor de Monegask te komen, waardoor Leclerc een gridstraf incasseert.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Bij de Russische Grand Prix introduceren we een nieuw motorcomponent", schrijft Ferrari woensdag op de eigen site. "Deze krachtbron beschikt over een verbeterd hybride systeem, waarmee we alvast ervaring willen opdoen voor het volgende Formule 1-seizoen."

Omdat Leclerc al het maximum aantal toegestane motorcomponenten heeft verbruikt, moet de tweevoudig Grand Prix-winnaar achteraan starten. Ferrari meldt dat Leclercs teamgenoot Carlos Sainz ergens in de komende Grands Prix ook een nieuwe motor krijgt.

Naast Leclerc krijgt Max Verstappen wellicht ook de beschikking over een nieuwe motor. Red Bull Racing beslist na de kwalificatie of de Nederlander, die sowieso al een gridstraf van drie plaatsen moet inlossen, een nieuwe krachtbron gaat gebruiken.

Het Grand Prix-weekend in Sotsji begint vrijdag om 10.30 uur met de eerste vrije training. Zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.