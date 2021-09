De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco worden vanaf volgend jaar net als bij ieder ander raceweekend op vrijdag verreden. Tot dusver werden de eerste sessies bij de roemruchte GP altijd op donderdag afgewerkt, maar dat gaat volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali veranderen.

"Monaco wordt verreden in drie dagen, rechttoe rechtaan op vrijdag, zaterdag en zondag. Dat is de verandering die we in 2022 invoeren", aldus Domenicali woensdag bij CNN.

De Grand Prix van Monaco was het enige raceweekend in de koningsklasse van de autosport dat al op donderdag begon. Na de vrije trainingen op donderdag werd de vrijdag gezien als een soort rustdag voor de Formule 1-coureurs en de lokale bevolking. Ook was het daardoor op vrijdag mogelijk om de restaurants te bevoorraden, aangezien het prinsdom de rest van het weekend hermetisch is afgesloten.

De wijziging komt mede door het dubbele raceweekend dat op de voorlopige F1-kalender in mei gepland staat. De Grand Prix van Spanje wordt waarschijnlijk op 21 mei verreden en Monaco staat ingepland op 28 mei. De teams krijgen zo dus een extra dag om alles op tijd in Monte Carlo te krijgen.

De voorlopige kalender telt een recordaantal van maar liefst 23 Grands Prix. Het is de bedoeling dat het bomvolle schema op 20 maart in Bahrein begint. De seizoensafsluiter is op 20 november in Abu Dhabi. De Grand Prix van Nederland staat op 4 september ingepland.