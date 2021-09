Max Verstappen heeft sinds de Grand Prix van België de beschikking over een belangrijke update aan de Honda-motor in zijn Red Bull. De Japanse fabrikant maakte woensdag bekend dat het halverwege het seizoen een vernieuwde batterij van het hybridesysteem heeft geïntroduceerd.

Honda meldt dat het hard gewerkt heeft om de nieuwe accu nog een rol te kunnen laten spelen in de spannende titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Het verschil tussen de twee kemphanen bedraagt met nog acht races te gaan vijf punten in het voordeel van de Limburger.

Alle Formule 1-teams mogen één keer per jaar een nieuwe specificatie van alle verschillende motoronderdelen introduceren. Doorgaans gebeurt dat voor de start van een nieuw seizoen. Het was ten onrechte de aanname dat Honda met een volledig nieuwe krachtbron aan de start was verschenen bij de eerste Grand Prix van 2021.



Sinds Verstappen over de nieuwe accu beschikt, pakte hij pole in België en 'won' de volgende dag de verregende race. In Zandvoort pakte de Nederlander eveneens pole en de winst. Op Monza een week later viel hij uit na een crash met Hamilton. Op het hogesnelheidscircuit kwam Red Bull wel veel beter voor de dag dan de laatste jaren het geval was.

Nieuwe batterij geeft Verstappen extra vermogen

De batterij, in Formule 1-termen ES (Energy Store) genoemd, slaat de energie op die wordt opgewekt bij het remmen en de turbo op de motor. Die energie wordt gebruikt om een 160 pk sterke elektromotor aan te drijven die de hoofdmotor daarmee extra vermogen geeft. Hoe groter de capaciteit van die batterij, des te langer de coureur over dat extra vermogen beschikt.

Volgens Honda is er meerdere jaren gewerkt aan de batterij, die niet alleen een grotere opslagcapaciteit heeft, maar ook veel lichter is.

Omdat een Formule 1-auto een verplicht minimumgewicht van 752 kilo heeft, kan Red Bull extra ballast plaatsen op andere onderdelen die de auto een betere wegligging geeft of sneller maakt.

Tijdschema GP van Rusland Eerste vrije training: vrijdag 10.30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 14.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 14.00 uur

Race: zondag 14.00 uur

Gridstraf onvermijdelijk voor Verstappen

De nieuwe batterij die Verstappen in België kreeg, was zijn tweede van het seizoen, waarmee hij aan de limiet zit. Een derde nieuwe batterij zou een gridstraf betekenen.

Omdat de WK-leider ook al aan zijn derde van drie toegestane motoren zit, is met nog acht races te gaan een flinke gridstraf om alle toegestane onderdelen nog eens te vervangen onvermijdelijk.

Mogelijk besluit Red Bull die wissel komend weekend tijdens de Russische Grand Prix al door te voeren. Na de crash in Italië begint Verstappen in Sotsji sowieso al met een gridstraf van drie plekken.

Honda is niet de enige fabrikant die later in het seizoen nog updates aan onderdelen doorvoert. Ferrari liet eerder al weten dat verschillende onderdelen van hun motor nog van de 2020-specificatie zijn. In de komende races komt ook het Italiaanse topteam nog met een verbeterde versie van zijn krachtbron.