Max Verstappen gelooft ondanks zijn gridstraf in een goed resultaat bij de Grand Prix van Rusland. De 23-jarige Nederlander wordt zondag in Sotsji drie plaatsen teruggezet op de grid, omdat de FIA hem schuldig acht aan de crash met Lewis Hamilton in Monza.

"De straf is natuurlijk niet ideaal, maar tegelijkertijd is er nog helemaal niets verloren", aldus Verstappen. "We gaan alles uit het weekend proberen te halen en moeten dat doen met de middelen die we hebben. Er zijn nog een hoop races te gaan en de marges zijn dit seizoen heel klein."

Verstappen en Hamilton gingen halverwege de Italiaanse Grand Prix in de eerste chicane een duel aan, waarna Verstappens Red Bull boven op de Mercedes van Hamilton terechtkwam. De twee titelconcurrenten vielen uit. Na afloop van de race werd Verstappen als schuldige aangewezen, wat hem op een gridstraf kwam te staan.

Mogelijk loopt de gridstraf van Verstappen nog op als Red Bull besluit de motor van de WK-leider - Verstappen heeft het maximum aantal toegestane motoren al gebruikt - te wisselen. Red Bull-topman Helmut Marko zei eerder op dinsdag dat zijn team daar na de kwalificatie een beslissing over neemt.

Hoewel Verstappen nog steeds vindt dat de FIA de crash als een race-incident had moeten afdoen, heeft hij zich wel neergelegd bij zijn straf. "Ik sta er nog steeds hetzelfde in als kort na de race, maar de FIA heeft ons een gridstraf gegeven en daar leg ik me bij neer. We moeten nu gewoon vooruitkijken", vervolgde Verstappen.

"Vorig jaar eindigden we als derde in Sotsji. Dat was een heel goed resultaat, aangezien het altijd een moeilijke baan voor ons is geweest. Dit jaar is ons pakket beter en zijn we meer competitief, dus het gaat interessant worden om te zien hoe sterk we dit weekend kunnen zijn."

Verstappen verdedigt in Rusland een voorsprong van vijf punten op Hamilton (226,5 om 221,5). De eerste vrije training begint vrijdag om 10.30 uur en zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.