Red Bull Racing beslist pas zaterdag na de kwalificatie over een eventuele motorwissel van Max Verstappen. De Nederlander heeft al een gridstraf van drie plaatsen gekregen, maar dat worden er mogelijk meer als Red Bull besluit een nieuwe krachtbron in te zetten.

De 23-jarige Verstappen heeft dit seizoen al drie motoren gebruikt, het maximaal toegestane aantal. Bij de inzet van een vierde krachtbron krijgt de Limburger een fikse gridstraf waardoor hij achteraan zal moeten starten.

"We weten dat we ergens in de komende races een motorwissel moeten doorvoeren, maar dat hoeft niet per se in Sotsji te zijn", aldus Red Bull-topman Helmut Marko in gesprek met RTL. "We wachten de kwalificatie af en moeten ook nog kijken wat het weer gaat doen. Afhankelijk daarvan doen we het wel of niet."

Verstappen werd anderhalve week geleden in Monza aangewezen als schuldige voor de crash met Lewis Hamilton. De zeventienvoudig Grand Prix-winnaar weet daardoor al dat hij een gridstraf van drie plaatsen moet inlossen in Sotsji.

Verstappen reed in 2018 ook al inhaalrace in Sotsji

Hoewel Marko erkent dat het Sochi Autodrom een typische Mercedes-baan is - de 'Zilverpijlen' wonnen daar sinds de intrede van de Russische GP in 2014 alle GP's - ziet de Oostenrijker kansen voor zijn team. "Dat het overduidelijk een Mercedes-baan is, is niet meer zo relevant", aldus Marko. "We hebben dit jaar al veel ingehaald en waren op vrijwel alle circuits competitief."

Verstappen weet hoe het is om een inhaalrace op in Sotsji te moeten rijden. Hij startte bij de Russische Grand Prix van 2018 als negentiende en kwam toen als vijfde over de finish.

WK-leider Verstappen verdedigt in Rusland een voorsprong van vijf punten op Hamilton (226,5 om 221,5). De eerste vrije training begint vrijdag om 10.30 uur en zondag om 14.00 uur staat de race op het programma.