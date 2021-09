De trage pitstop van Max Verstappen in Monza van afgelopen zondag was een gevolg van strengere veiligheidseisen die de mondiale autosportfederatie FIA onlangs heeft ingevoerd. Mede door die trage stop viel Verstappen terug, waarna hij een aantal rondes later crashte met Lewis Hamilton.

"De pitstop was een zeldzame menselijke fout die kon ontstaan als gevolg van de nieuwe regelgeving", aldus Red Bull-teambaas Christian Horner vrijdag in een column op de site van zijn team. "We moeten daarvan leren, zodat het niet nog een keer gebeurt."

Eerder in het seizoen deden verschillende teams bij de FIA hun beklag over mogelijk illegaal materiaal dat bij de pitstops zou worden gebruikt, waardoor teams - en met name Red Bull - sneller dan gebruikelijk de banden kunnen verwisselen.

De FIA gaf daar gehoor aan door voorafgaand aan de Grand Prix van België strengere regelgeving in te voeren. Daarin werden onder meer vaste menselijke reactietijden vastgelegd die vanwege de veiligheid noodzakelijk zouden zijn bij het uitvoeren van een pitstop. Zo kan een monteur volgens de FIA pas na 0,15 seconden aan de persoon met de krik doorgeven dat een wiel goed bevestigd is.

De coureur mag vervolgens pas na 0,2 seconden groen licht krijgen voor het verlaten van de pitsstraat. Om dit alles te kunnen controleren, is de intelligente software waarmee de teams hun pitstops uitvoeren aangepast.

Christian Horner is twee weken na de Grand Prix van Nederland nog steeds vol lof over het publiek in Zandvoort. Christian Horner is twee weken na de Grand Prix van Nederland nog steeds vol lof over het publiek in Zandvoort. Foto: Getty Images

Horner is nog steeds aan het bijkomen van Zandvoort

Horner kwam in diezelfde column ook even terug op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, die begin deze maand werd verreden. "Het liedje Super Max zit nog steeds in mijn hoofd", schreef de Brit.

"Ik heb zoiets nog nooit bij een Grand Prix gezien. Al die Nederlanders achter de andere kant van het hek vierden het hele weekend een gigantisch feest. De promoters van het circuit hebben zo'n geweldig evenement neergezet, dat het er meer op leek dat we in een nachtclub op Ibiza stonden dan op een circuit."

Na drie Grand Prix-weekenden op rij hebben de Formule 1-coureurs dit weekend even vrijaf. Het Formule 1-seizoen wordt eind volgende week vervolgd met de Grand Prix van Rusland.