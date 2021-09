Sebastian Vettel en Lance Stroll bezetten ook volgend Formule 1-seizoen de stoeltjes bij Aston Martin. Het Britse team, dat dit jaar debuteert in de koningsklasse van de autosport, denkt nog veel te kunnen bereiken met de ervaren Duitser en de jonge Canadees.

"Ons eerste seizoen als Formule 1-team kende een teleurstellende start als gevolg van de regelwijzigingen tijdens de winter", zegt Lawrence Stroll, die als vader van Lance Stroll de baas is bij Aston Martin.

"Maar we hebben in de afgelopen maanden vooruitgang geboekt. Zowel Lance als Sebastian heeft een aantal uitstekende prestaties neergezet. Ze hebben veel pech gehad, maar we zijn blij dat we in 2022 doorgaan met zo'n uitstekende mix van jeugdig talent en ervaring."

Viervoudig wereldkampioen Vettel is bezig aan zijn eerste seizoen bij Aston Martin. Hij kwam over van Ferrari, waarvoor hij vijf jaar reed. Dit seizoen werd de 34-jarige Duitser tweede in Azerbeidzjan en hij is de huidige nummer twaalf in de WK-stand.

De twaalf jaar jongere Stroll, die al voor Aston Martins voorloper Racing Point reed, zette zondag in Italië met een zevende plek zijn beste jaarprestatie neer. In het klassement staat hij een plek lager dan Vettel.

Vettel verheugt zich op 'nieuw begin'

Over Vettel ging het gerucht dat hij na dit jaar zou stoppen, maar de voormalige Red Bull Racing-rijder kijkt juist uit naar 2022. "Ik heb er echt zin in om met de nieuwe Formule 1-auto's te racen. Het uiterlijk is heel anders en de nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat de verschillen veel kleiner zijn. Het is voor iedereen een nieuw begin."

Het aanblijven van Vettel en Stroll betekent dat vrijwel alle Formule 1-stoeltjes voor 2022 vergeven zijn. Alleen wie bij Alfa Romeo de teamgenoot van nieuweling Valtteri Bottas wordt is nog onduidelijk.

De belangrijkste gegadigden om die plek in te vullen zijn Antonio Giovinazzi en de Chinees Guanyu Zhou. Nyck de Vries, die eerder naast een stoeltje bij Williams greep, zou ook nog een kleine kans maken.

Het huidige Formule 1-seizoen telt nog acht raceweekenden. De eerstvolgende Grand Prix staat volgende week zondag op het programma in Rusland.