Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Max Verstappen wist dat zijn inhaalactie bij Lewis Hamilton op Monza tot een ongeluk zou leiden. De Britse coureur is opgelucht dat hijzelf dankzij de halo alleen een stijve nek aan het incident overhield.

Wolff maakte zondag in Italië de vergelijking met het voetbal, waar het als een professionele overtreding wordt gezien om een doorgebroken speler onderuit te halen. "In het voetbal zou je dit een tactische overtreding noemen. Max wist waarschijnlijk dat Lewis de race zou kunnen winnen als die hem op dat moment voor zou blijven."

"Het was voor Max duidelijk dat dit in een ongeluk zou eindigen", stelde de Oostenrijkse teambaas op de website van de Formule 1. "We moeten oppassen dat dit niet op deze manier doorgaat. We hadden een crash op topsnelheid op Silverstone en nu eindigt er hier een auto op het hoofd van Lewis."

Wolff deed zijn uitspraken zondag nog voordat de wedstrijdleiding oordeelde dat Verstappen voornamelijk schuldig was aan de crash. De Red Bull-coureur kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de komende GP van Rusland, terwijl Hamilton vrijuit ging.

"De halo heeft zeker weten het leven van Lewis gered vandaag", zei Wolff. "Zonder de halo was het echt een verschrikkelijk ongeluk geweest, ik wil er eigenlijk niet eens over nadenken."

154 Terugblik F1: Is de gridstraf voor Verstappen terecht?

Nooit eerder kreeg Hamilton auto tegen zijn helm

Hamilton was vooral opgelucht dat hij alleen een stijve nek aan het ongeluk overhield. Het wiel van de auto van Verstappen raakte zijn helm, maar vooral de beschermende ring daarboven.

"Ik voel me heel erg gelukkig vandaag. Ik wil God bedanken voor de halo, die mij en mijn nek gered heeft", zei de 36-jarige Brit tegen Sky Sports. "Het is volgens mij de eerste keer in al die jaren dat een auto mijn hoofd heeft geraakt. Dat is best een grote shock voor mij."

Hamilton heeft het gevoel dat het ongeluk veel slechter had kunnen aflopen. "Als je naar de beelden van de crash kijkt, dan zie je dat mijn hoofd ver naar voren schiet in de cockpit. Ik race al heel erg lang en ben gezegend dat ik er nog steeds ben. Ik denk dat er van boven iemand met me meekeek vandaag."

"We nemen vaak risico's in deze sport. Maar op schokkende momenten als deze besef je opeens weer hoe fragiel we eigenlijk zijn."

Hamilton verbaasd dat Verstappen gewoon wegliep

Na het eerdere ongeluk tussen de twee titelkandidaten op Silverstone haalde Verstappen nog uit naar Hamilton. De Limburger vond het zeer ongepast dat de Brit de zege in zijn thuisrace uitgebreid vierde, terwijl Verstappen nog voor onderzoek in het ziekenhuis was.

In Italië waren de rollen omgedraaid en verweet Hamilton zijn concurrent onsportief gedrag. Na het ongeluk verliet Verstappen snel zijn auto, zonder naar Hamilton om te kijken.

"Hij liep gewoon weg", zei Hamilton. "Normaal kijk je altijd eerst even of de coureur met wie je gecrasht bent in orde is."

Over twee weken kan er bij de Grand Prix van Rusland in Sotsji een nieuw hoofdstuk worden geschreven in de spannende titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen.