Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat Max Verstappen wist dat zijn inhaalactie bij Lewis Hamilton op Monza tot een ongeluk zou leiden. Beide coureurs eindigden zondag in de grindbak.

Wolff maakte zondag in Italië de vergelijking met het voetbal, waar het als een professionele overtreding wordt gezien om een doorgebroken speler onderuit te halen. "In het voetbal zou je dit een tactische overtreding noemen. Max wist waarschijnlijk dat Lewis de race zou kunnen winnen als die hem op dat moment voor zou blijven."

"Het was voor Max duidelijk dat dit in een ongeluk zou eindigen", stelde de Oostenrijkse teambaas op de website van de Formule 1. "We moeten oppassen dat dit niet op deze manier doorgaat. We hadden een crash op topsnelheid op Silverstone en nu eindigt er hier een auto op het hoofd van Lewis."

Wolff deed zijn uitspraken zondag nog voordat de wedstrijdleiding oordeelde dat Verstappen voornamelijk schuldig was aan de crash. De Red Bull-coureur kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor de komende GP van Rusland, terwijl Hamilton vrijuit ging.

Horner teleurgesteld vanwege uitspraken van Wolff

Bij Red Bull-teambaas Christian Horner schoten de uitspraken van Wolff in het verkeerde keelgat. "Ik ben teleurgesteld in Toto, omdat hij van een professionele overtreding spreekt", zei de baas van Verstappen.

Volgens Horner was er sprake van een race-incident. Hij vindt het dan ook jammer dat Verstappen een gridstraf kreeg. "Maar het belangrijkste is dat er gelukkig niemand gewond is geraakt."

Halo voorkwam erger voor Hamilton

Dat Hamilton niet gewond raakte, was volgens Mercedes te danken aan de bescherming boven zijn hoofd. "De halo heeft zeker weten het leven van Lewis gered vandaag", zei Wolff. "Zonder de halo was het echt een verschrikkelijk ongeluk geweest, ik wil er eigenlijk niet eens over nadenken."

Over twee weken kan er bij de Grand Prix van Rusland in Sotsji een nieuw hoofdstuk worden geschreven in de spannende titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen.