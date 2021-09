McLaren heeft de sensationele een-twee van Daniel Ricciardo en Lando Norris zondag uitgebreid gevierd op Monza. Maar het Britse team is ondanks de eerste zege sinds 2012 nog niet tevreden over de progressie.

"We zullen vanavond een flink feestje houden, want een moment als dit moet je goed vieren", zei teambaas Andreas Seidl zondag op de website van de Formule 1. "Ik vond het erg indrukwekkend om te zien hoe het hele team presteerde onder grote druk, dat maakt me erg blij."

Ricciardo bezorgde McLaren de eerste zege in 170 races. Het was zelfs al 220 GP's geleden dat het gevallen topteam de eerste twee plaatsen voor zich opeiste. Maar zondag op het hogesnelheidscircuit in Monza lieten de oranje auto's ook al voor de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zien om de zege te kunnen strijden.

"Het is belangrijk om dit moment goed te vieren. Maar we moeten ons ook niet te veel laten meeslepen door dit resultaat", waarschuwde Seidl direct. "Vorige week in Zandvoort werden we namelijk nog afgeslacht."

In de Grand Prix van Nederland kwamen Ricciardo en Norris niet verder dan respectievelijk een elfde en tiende plaats. "We hebben nog veel werk te doen, maar we gaan de goede kant op", concludeerde de Duitse teambaas.

Daniel Ricciardo en Lando Norris vieren feest op het podium in Monza. Daniel Ricciardo en Lando Norris vieren feest op het podium in Monza. Foto: Reuters

CEO Brown blij met kalme leider Seidl

De festiviteiten bij McLaren begonnen zondag op Monza al op het podium. Winnaar Ricciardo liet teamgenoot Norris en McLaren-CEO Zak Brown champagne uit zijn schoen drinken. Die 'shoey' is een traditie van de Australische coureur uit zijn Red Bull-periode, toen hij de eerste zeven zeges uit zijn carrière boekte.

"Ik ben extreem trots op alle mannen en vrouwen bij McLaren", zei Brown kort nadat hij op het podium een champagnedouche had ondergaan. "En ik ben ook enorm blij met de manier waarom Andreas daar leiding aan geeft."

"Andreas is altijd heel kalm. Dat is het type leiderschap dat je nodig hebt in een Formule 1-team. Hij zorgt ervoor dat iedereen met zijn voeten op de grond blijft door te zeggen dat één zege en een tiende plaats een week eerder samen geen heel erg goed resultaat zijn."

'Prachtig om te zien dat Ricciardo na zomerstop ook is gaan presteren'

McLaren hield liefst 45 punten over aan het raceweekend in Monza, doordat Ricciardo ook de snelste ronde noteerde en derde werd in de sprintrace op zaterdag. Daardoor staat het Britse team nu derde in het constructeurskampioenschap met 13,5 punt voorsprong op Ferrari.

"Dit konden we heel goed gebruiken in onze strijd met Ferrari en op onze weg terug naar de top van de Formule 1", aldus Seidl. De teambaas was erg tevreden met de prestaties van zijn twee coureurs.

"We weten allemaal dat Lando dit seizoen sensationeel is", zei hij over de 21-jarige Brit. "Daniel had in het begin wat problemen met de integratie sinds zijn overstap van Renault. Maar er was natuurlijk een reden dat we hem wilden hebben. Hij heeft zich bewezen als coureur, hij is een van de besten in deze sport. Het is prachtig om te zien dat hij sinds de zomerstop ook begint te presteren."

Over twee weken staat in Sotsji de Grand Prix van Rusland op het programma. Vorig jaar scoorde McLaren daar nul punten.