Red Bull Racing gaat niet in beroep tegen de beslissing van de FIA om Max Verstappen een gridstraf te geven. De Nederlander crashte zondag samen met Lewis Hamilton bij de Grand Prix van Italië en wordt daardoor bij de volgende race in het Russische Sotsji drie plaatsen terug op de grid gezet.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"We zijn teleurgesteld met de drie plaatsen gridstraf, maar accepteren de beslissing van de stewards", zei Horner zondagavond. "Voor ons voelde het ongeluk tussen Max en Lewis als een typische race-incident. Er vallen bij beide coureurs dingen aan te wijzen die zij anders hadden kunnen doen."

Verstappen en Hamilton kwamen halverwege de race met elkaar in contact tijdens een duel in de eerste chicane. De crash zorgde ervoor dat beide coureurs uitvielen en geen punten pakten voor de strijd om de wereldtitel. Hamilton kreeg geen straf voor het incident.

"Uiteindelijk is het voor iedereen teleurstellend en frustrerend dat beide auto's uitvallen in een spannend seizoen, waarin juist die twee auto's strijden om de wereldtitel", aldus Horner.

154 Terugblik F1: Is de gridstraf voor Verstappen terecht?

Horner prijst halo na crash

Bij het incident belandde de auto van Verstappen boven op de Mercedes van Hamilton. Hoewel Hamilton door de band van de Nederlander werd geraakt op zijn helm, werd het overgrote deel van de klap opgevangen door de halo, de beschermingsbeugel op de cockpit.

Horner kon de crash tussen de twee titelconcurrenten een aantal uur na afloop van de race dan ook enigszins relativeren. "Het belangrijkste is dat de halo zijn werk heeft gedaan", zei hij. "Al is dit natuurlijk zeker niet de manier waarop we de race wilden eindigen."

WK-leider Verstappen liep dankzij zijn tweede plek in de sprintrace zaterdag twee punten uit op Hamilton, die nu een achterstand van vijf punten op de Nederlander heeft. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Rusland.