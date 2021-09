Max Verstappen krijgt een gridstraf van drie plaatsen voor zijn aanvaring met Lewis Hamilton zondag tijdens de Grand Prix van Italië. Beide titelkandidaten vielen bij het incident uit. Verstappen moet deze straf inlossen tijdens de Grand Prix van Rusland over twee weken.

De racestewards vinden Verstappen hoofdchuldige aan het incident. Naast de gridstraf kreeg Verstappen ook twee penaltypunten op zijn racelicentie.

Na een langzame pitstop door het Red Bull-team kwam Verstappen in duel met Hamilton op het moment dat de zevenvoudig wereldkampioen zelf de pitsstraat uitreed. De Limburger deed een uiterste poging om zijn titelrivaal buitenom in te halen.

Hamilton had de lijn in de bocht en gaf Verstappen geen ruimte, ook omdat de Red Bull-coureur er niet helemaal naast zat. Verstappen zette zijn aanval door en kwam vervolgens in contact met de Mercedes, waarna zijn auto werd gelanceerd omdat de draaiende wielen elkaar raakten. Daarop belandde de Red Bull bovenop de Mercedes, waarbij Hamilton mogelijk letsel bespaard bleeft door de Halo-beschermingsbeugel.

'Verstappen was te laat en had geen recht meer op ruimte'

De stewards kwamen na bestudering van de beelden en het aanhoren van de verklaringen van beide coureurs tot de conclusie dat Hamilton Verstappen wel van de baan dwong maar dat de Nederlander zijn actie te laat inzette, er niet helemaal naast zat en daarom geen recht meer had op ruimte.

Door het incident behield Verstappen zijn leiding in de WK-stand op Hamilton. De Red Bull-coureur heeft vijf punten voorsprong op zijn titelrivaal. Daniel Ricciardo won in zijn McLaren de race in Italië.