Max Verstappen wijst Lewis Hamiton aan als de schuldige voor hun crash zondag in de Grand Prix van Italië. De stewards waren het niet eens met de Nederlander en gaven de WK-leider twee uur na de race een gridstraf van drie plaatsen voor de volgende GP.

Verstappen zei voordat hij naar de stewards ging dat hij niet genoeg ruimte kreeg van Hamilton. "Je hebt twee man nodig om samen door een bocht te komen", aldus de Nederlander tegen Ziggo Sport. "Als één niet wil meewerken, houdt het op."

Verstappen en Hamilton knalden in de 26e ronde tegen elkaar nadat de Brit na zijn pitstop vlak voor de Nederlander op de baan was gekomen. Verstappen probeerde de wereldkampioen van Mercedes buitenom in te halen, maar belandde met zijn auto boven op die van Hamilton.

De coureurs moesten zich om 17.15 uur melden bij de stewards. Die bepaalden dat Verstappen "voornamelijk de schuld heeft" aan de crash en bij de Grand Prix van Rusland over twee weken drie plaatsen naar achteren moet op de grid.

'Ik wil gewoon mooi racen'

Verstappen had bij de stewards bepleit dat hem niks aan te rekenen was. "Lewis kneep me al af bij het aanremmen voor bocht 1. Daardoor moest ik op het groene gedeelte rijden."

"Daarna probeerde ik buitenom te gaan, maar Lewis bleef me de hele tijd afknijpen. Op een gegeven moment had ik niet meer genoeg ruimte om de bocht te halen en daardoor gingen we er allebei af."

De coureur van Red Bull Racing blijft de WK-leider met vijf punten voorsprong op Hamilton.

De Britse wereldkampioen zei vlak na de race dat hij Verstappen alle ruimte gaf en dat hij zichzelf niet als de schuldige voor de crash zag.