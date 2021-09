Lewis Hamilton vindt niet dat hij schuldig is aan de crash tussen hem en Max Verstappen zondag tijdens de Grand Prix op Monza. De Brit is van mening dat hij zijn Nederlandse rivaal voldoende ruimte gaf.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Verstappen en Hamilton kwamen halverwege de race met elkaar in botsing door een duel in de eerste chicane. De crash zorgde ervoor dat beide coureurs uitvielen en geen punten pakten voor de strijd om de wereldtitel.

"Ik racete zo hard als ik kon. Ik reed de pits uit en zag Daniel (Ricciardo, red.) voorbijkomen. Vervolgens zorgde ik ervoor dat ik Max een wagenlengte de ruimte gaf. Ik ging door de eerste bocht en lag iets voor in de tweede bocht. En toen opeens lag hij boven op me", zei Hamilton bij Sky Sports over de crash.

"Er gebeurde precies hetzelfde als in de eerste ronde in bocht 4: ik gaf ruimte, maar hij niet. Max gaf gewoon geen ruimte vandaag. Hij wist bij het ingaan van bocht 2 al wat er zou gebeuren. Hij wist dat hij hard over de kerbs zou gaan. We moeten ons nog melden bij de stewards en verder weet ik niet wat ik er nog over moet zeggen."

Hamilton is wel opgelucht dat hij verder niets ernstigs heeft overgehouden aan de crash met Verstappen, die met zijn auto boven op de regerend wereldkampioen terechtkwam. "Hij landde precies op mijn hoofd. Ik voel me wat stijf en ik heb een beetje last van mijn nek, maar verder gaat het wel oké", aldus Hamilton.

Het incident wordt na de race behandeld door de wedstrijdleiding. Verstappen en Hamilton moesten zich om 17.15 uur melden bij de stewards.