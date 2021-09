Daniel Ricciardo kan niet geloven dat hij zondag de Grand Prix op Monza heeft gewonnen. De Australiër had na afloop van de race geen woorden voor het resultaat en wilde zijn zege het liefst vloekend beschrijven.

"Mag ik vloeken? Nee? Nou, about ... time", zei Ricciardo kort na de race. De oud-teamgenoot van Max Verstappen sloeg zijn slag al bij de start door de van poleposition gestarte Nederlander van Red Bull Racing te passeren. In het vervolg van de race profiteerde hij onder meer ook van de crash tussen Verstappen en Lewis Hamilton.

"Zelfs na die goede start had ik geen garantie dat ik de hele race zou leiden. We waren niet megasnel, maar het was genoeg om Max achter ons te houden. Ik denk niet dat iemand dit bij ons verwacht had. Maar ik wist sinds vrijdag dat er iets goeds onze kant op zou komen."

Het is voor Ricciardo de eerste Grand Prix-overwinning sinds zijn zege in Monaco in 2018. Hij reed toen nog in dienst van Red Bull. Ricciardo boekte op Monza de achtste zege uit zijn loopbaan. Voor McLaren was het zelfs de eerste zege sinds 2012. Lando Norris maakt het succes compleet door tweede te worden.

"De zomerstop was goed voor me, ik heb me helemaal op kunnen laden", aldus Ricciardo. "Ik ben zo blij, vooral ook voor het team. Om hier eerste en tweede te worden... Dit is echt geweldig voor McLaren. Voor het eerst in mijn leven moet ik zoeken naar woorden."