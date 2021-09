Daniel Ricciardo heeft zondag de Grand Prix van Italië op zijn naam geschreven. Het was de eerste zege voor de Australiër sinds 2018 en de eerste voor McLaren sinds 2012. Het was dubbel feest voor McLaren, want Lando Norris eindigde als tweede in een race die vooral werd getekend door de aanvaring tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas kwam na een start achteraan het veld in de Mercedes als derde over de streep. Die plek kreeg de Fin cadeau omdat Sergio Pérez een vijf seconden tijdstraf moest inlossen en zo van de derde plaats terugviel naar de vijfde plaats.



Ook Leclerc profiteerde van de straf van Pérez. De Monegask was de hoogst geklasseerde Ferrari-coureur op de vierde plaats. Carlos Sainz werd achter Pérez zesde, gevolgd door Lance Stroll in de Aston Martin op de zevende plaats.



Fernando Alonso kwam in zijn Alpine als achtste over de streep, met achter zich George Russell in de Williams. Esteban Ocon pakte in de tweede Alpine het laatste puntje.

McLaren neemt door de een-twee ook de derde plek weer over van Ferrari in de strijd om het constructeurskampioenschap.

Ricciardo pakte bij de start direct de leiding Ricciardo pakte bij de start direct de leiding Foto: Getty Images

Ricciardo pakt bij start leiding af van Verstappen

Bij de start was Ricciardo vanaf de tweede plaats beter weg dan de van pole vertrekkende Verstappen. Ook Hamilton had een goede start en kwam daarmee achter de Nederlander terecht. In de volgende chicane probeerde de Brit de WK-leider buitenom in te halen, waar Verstappen duidelijk niet aan mee wilde werken. De Limburger had recht op de racelijn en liet zijn auto naar buiten lopen, waardoor Hamilton de chicane moest afsnijden.

De Brit klaagde wel over de boordradio dat Verstappen hem van de baan duwde, maar de wedstrijdleiding wilde er verder niets van weten. Doordat Hamilton van de baan schoot, kon Norris opschuiven naar de derde plaats.

Er volgde een fase waarin Verstappen klem zat achter Ricciardo, en Hamilton net als in de sprintrace van zaterdag op de staart van Norris zat. Voor beide titelkandidaten bleken de McLarens op de rechte stukken te snel om in te halen.

Verstappen en Hamilton crashen Verstappen en Hamilton crashen Foto: AFP

Crash Verstappen en Hamilton zorgt voor safetycar

Ricciardo zette de eerste serie pitstops in gang, waarna die van Verstappen zeer lang duurde. Het bracht de Limburger in duel met Hamilton in de eerste chicane. Daarbij belandden beide titelkandidaten uiteindelijk in de grindbak. Dit incident wordt nog behandeld door de wedstrijdleiding.

Na de safetycarsituatie die volgde, controleerde Ricciardo de wedstrijd. Bottas kwam met zijn snelle Mercedes wel opzetten, maar de Fin bleef steken achter Pérez. De twee McLarens konden daardoor vrijwel onbedreigd naar de finish rijden.

De volgende Grand Prix is over twee weken in het Russische Sotsji.