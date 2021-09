De strijd om de wereldtitel in de Formule 1 heeft zondag een geheel nieuwe dimensie gekregen. Na een onderling duel belandden Max Verstappen en Lewis Hamilton in de grindbak, waardoor beide coureurs uitvielen in de Grand Prix van Italië.

De Red Bull van Verstappen belandde boven op de Mercedes van Hamilton. De Red Bull van Verstappen belandde boven op de Mercedes van Hamilton. Foto: Getty Images

De wedstrijdleiding onderzoekt het incident pas na afloop van de race in Italië. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident pas na afloop van de race in Italië. Foto: AP

Verstappen en Hamilton gaven elkaar de schuld van het ongeluk, dat gebeurde vlak na een pitstop van de Brit. Verstappen en Hamilton gaven elkaar de schuld van het ongeluk, dat gebeurde vlak na een pitstop van de Brit. Foto: AFP

Door de dubbele uitvalbeurt behoudt Verstappen de leiding in de WK-stand. Zijn voorsprong op Hamilton is vijf punten. Door de dubbele uitvalbeurt behoudt Verstappen de leiding in de WK-stand. Zijn voorsprong op Hamilton is vijf punten. Foto: Getty

Verstappen was razendsnel zijn auto uit en keurde Hamilton geen blik waardig. Verstappen was razendsnel zijn auto uit en keurde Hamilton geen blik waardig. Foto: Getty