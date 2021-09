Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn zondag gecrasht tijdens de Grand Prix van Italië. De twee titelkandidaten kwamen halverwege de race in duel in de eerste chicane, waarna Verstappens Red Bull boven op de Mercedes van Hamilton terechtkwam.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Na een langzame pitstop door het Red Bull-team kwam Verstappen in duel met Hamilton op het moment dat de zevenvoudig wereldkampioen zelf de pitsstraat uitreed. De Limburger deed een uiterste poging om zijn titelrivaal buitenom in te halen.

Hamilton had de lijn in de bocht en gaf Verstappen geen ruimte, ook omdat de Red Bull-coureur er niet helemaal naast zat. Verstappen zette zijn aanval door en kwam vervolgens in contact met de Mercedes, waarna zijn auto in de grindbak boven op die van Hamilton belandde.

De safetycar kwam vervolgens de baan op. Het incident wordt na de race behandeld door de wedstrijdleiding. Verstappen en Hamilton moeten zich om 17.15 uur melden bij de stewards. "Hij gaf me geen ruimte", zei Verstappen over de boordradio, voordat hij kwaad uitstapte.

Na de uitvalbeurt van de twee titelfavorieten werd de race op Monza gewonnen door Daniel Ricciardo, voor zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Door een tijdstraf van Red Bull-coureur Sergio Pérez werd Valtteri Bottas namens Mercedes derde.

Verstappen verliest bij start leiding aan Ricciardo

Bij de start vochten Verstappen en Hamilton eerder ook al een fel gevecht uit. De Red Bull-coureur kwam slecht van zijn plek, werd door Ricciardo gepasseerd en Hamilton kwam vlak achter hem te zitten.

In de volgende chicane probeerde de Brit de WK-leider buitenom in te halen, waar Verstappen duidelijk niet aan mee wilde werken. De Limburger had recht op de racelijn en liet zijn auto naar buiten lopen, waardoor Hamilton de chicane moest afsnijden.

De Brit klaagde wel over de boordradio dat Verstappen hem van de baan duwde, maar de wedstrijdleiding zag geen aanleiding om in te grijpen. Doordat Hamilton van de baan schoot, kon Norris opschuiven naar de derde plaats.

Er volgde een fase waarin Verstappen klem zat achter Ricciardo, en Hamilton net als in de sprintrace van zaterdag op de staart van Norris zat. Voor beide titelkandidaten bleken de McLarens op de rechte stukken te snel om in te halen.

Ricciardo zette de eerste serie pitstops in gang, waarna die van Verstappen zeer lang duurde. Het bracht de Limburger uiteindelijk in duel met Hamilton en vervolgens in de grindbak.