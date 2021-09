"Zelfs na die goede start had ik geen garantie dat ik de hele race zou leiden", zegt Ricciardo. "We waren niet mega snel, maar het was genoeg om Max achter ons te houden. Ik denk niet dat iemand dit bij ons verwacht had. Sinds vrijdag wist ik al dat er iets goeds onze kant op zou komen. De zomerstop was goed voor me, ik heb me helemaal op kunnen laden. Ik ben zo blij, vooral ook voor het team. Voor het eerst in mijn leven moet ik zoeken naar woorden."