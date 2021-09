Voor het eerst sinds oktober 2018 staat Daniel Ricciardo zondag op de eerste startrij bij een Formule 1-race. De coureur van McLaren is van plan om in Monza vol in de aanval te gaan bij polesitter Max Verstappen.

"Ik ga vol in de aanval, vol in de aanval sicuramente", gooide Ricciardo er een woordje Italiaans uit na de sprintrace op zaterdag. Daarin eindigde de Australiër met Italiaanse roots als derde achter Valtteri Bottas en Verstappen.

Doordat Bottas zondag wegens een gridstraf achteraan begint, staat Ricciardo naast Verstappen op de eerste startrij bij de hoofdrace. Dat is voor het eerst sinds de Mexicaanse Grand Prix van 2018. Toenmalig Red Bull-coureur Ricciardo stond toen op pole voor Verstappen, maar viel uit door een technisch probleem en zag de Nederlander winnen.

"Ik ben hongerig, heel erg hongerig", kondigde Ricciardo aan. Hij deinst er niet voor terug om zijn voormalig teamgenoot aan te vallen. "Tijdens de sprintrace was een goede start ook mijn enige kans en die heb ik gegrepen."

"Ik dacht zelfs even dat ik Max in bocht 1 kon inhalen, maar hij pakte de binnenkant. Misschien krijg ik zondag een nieuwe kans, ik kijk ernaar uit."

Ricciardo weet dat Red Bull en Mercedes normaal gesproken sneller zijn

Vorig jaar kwam McLaren ook al goed voor de dag op het hogesnelheidscircuit van Monza, met een tweede plaats voor Carlos Sainz en een vierde plek voor Lando Norris. Ricciardo hoopt zondag op een vergelijkbaar resultaat.

"Voor het team is het ook al even geleden dat het op de eerste startrij stond. We zitten er erg dicht bij en dat is verfrissend. Als de dingen morgen onze kant op vallen, dan kunnen we ons in het gevecht mengen", zei Ricciardo.

"We beginnen met vertrouwen, al zijn we ten opzichte van Mercedes een stuk langzamer", weet Ricciardo. Mercedes-coureur Lewis Hamilton begint achter Verstappen, Ricciardo en Norris als vierde op Monza. "Je weet dat hij op een gegeven moment voorbij kan komen."

"Hoe dan ook, we gaan alles geven", zei Ricciardo. "Als je ons vergelijkt met Red Bull en Mercedes, dan komen we nog tekort om echt mee te strijden. Maar ik ga het zo lang mogelijk proberen en daarna richt ik me gewoon op het hoogst haalbare resultaat."