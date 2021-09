Sergio Pérez is geen fan van de sprintraces in de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing vindt dat er zaterdag bij de Grand Prix van Italië weer veel te weinig actie was tijdens het korte format.

"Ik zie de meerwaarde van sprintraces niet", zei Pérez op het circuit van Monza tegen Motorsport.com. "Ik vind ze tot nu toe heel saai en kan me voorstellen dat het voor de fans ook saai is."

De Formule 1 test dit jaar bij drie Grands Prix met een sprintrace, die ongeveer een derde van de lengte van een normale race heeft en de startposities voor de hoofdrace bepaalt. Zaterdag op Monza werden er achttien rondes gereden.

Valtteri Bottas begon vanaf de eerste plek en won voor Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Pérez startte als negende en kwam ook als negende over de finish. De Mexicaan zorgde voor een van de weinige geslaagde inhaalacties door Lance Stroll in de tiende ronde te verschalken.

"Als er niks gebeurt in sprintraces, snap ik niet zo goed waarom we ze zouden rijden", aldus Pérez. "Op dit moment, met dit format, brengen sprintraces eigenlijk niets. Het probleem is dat inhalen met de huidige Formule 1-auto's lastig is. Je hebt daar bandenslijtage voor nodig, maar een sprintrace is te kort om de banden echt te laten slijten."

Startopstelling hoofdrace GP van Italië 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Daniel Ricciardo (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Alpine)

Wolff noemt sprintraces 'vlees noch vis'

Toto Wolff is ook nog niet overtuigd van het nut van sprintraces in de Formule 1. "Ik vind het vlees noch vis", zei de teambaas van Mercedes op Monza. "Ik denk dat het de moeite waard was om het dit seizoen te proberen, maar ik weet niet of we ze behouden."

De sprintraces zijn toegevoegd om te zorgen voor meer spektakel en om de jeugd aan te spreken. De afgelopen jaren passeerden meer ideeën de revue, waaronder een omgekeerde startopstelling.

"Dat kan gebruikt worden bij de junioren om de inhaalkwaliteiten van de coureurs te kunnen zien. Maar het is niet iets waar we ook maar iets mee kunnen in de Formule 1", aldus Wolff.

De Oostenrijker pleit eerder voor kortere trainingen. "Begin vrijdagmiddag met de eerste vrije training, dan zaterdagochtend een tweede training en vervolgens een traditionele kwalificatie op zaterdagmiddag en een fantastische race op zondag."

De Formule 1 reed in juli bij de GP van Groot-Brittannië voor het eerst een sprintrace. De derde en laatste sprintrace van dit seizoen is waarschijnlijk in november in Brazilië. De hoofdrace op Monza begint zondag om 15.00 uur.