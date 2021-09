Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er vertrouwen in dat Max Verstappen zondag in Monza zijn poleposition kan omzetten in een overwinning. De Nederlander eindigde zaterdag in de sprintrace als tweede, maar mag door een gridstraf van Valtteri Bottas als eerste aan de Grand Prix van Italië beginnen.

"Deze race werd bij de start beslist", zei Horner over de sprintrace bij Sky Sports. "Max kwam uitstekend weg, terwijl Lewis bijna niet van zijn plek kwam. De McLarens waren ook sterk bij de start, maar gelukkig wisten we die van ons af te houden. Daarna konden we Valtteri best goed volgen."

Lewis Hamilton begon als tweede aan de sprintrace, maar viel na een dramatische start terug naar de zesde plek. Door een crash van Pierre Gasly en de gridstraf van Bottas schuift Hamilton zondag nog twee plekken op de startgrid op.

De Mercedes-coureurs waren vrijdag tijdens de kwalificatie voor de sprintrace nog flink sneller dan Verstappen, maar de Nederlander kon Bottas tijdens de race goed volgen. Horner zag bovendien dat de Mercedes-motor aan het eind van het rechte stuk aan het 'clippen' was, waardoor de krachtbron aan vermogen verloor.

"Lewis kon Lando Norris tot op een halve seconde naderen, maar daarna hield het op", aldus Horner. "Over één ronde is de Mercedes overduidelijk sneller dan wij, maar ondanks de vuile lucht was Max in staat om dezelfde rondetijden als Valtteri neer te zetten. We zijn erg blij dat we punten hebben kunnen scoren en morgen de race vanaf pole mogen starten."

'Teams staan wat banden betreft voor lastig dilemma'

Anders dan bij normale Grands Prix hebben de teams en coureurs bij een GP met een sprintrace een vrije bandenkeuze tijdens de hoofdrace. "We staan allemaal voor een heel lastige keuze", aldus Horner.

"De zachte band geeft bij de start 4 meter voordeel, maar daarna houdt het wel een beetje op. Het wordt heel interessant om te zien op welke banden de coureurs gaan starten. Ons doel is duidelijk: we willen de pole omzetten in een overwinning en hebben er veel vertrouwen in dat dat lukt."

Verstappen liep met zijn tweede plek in de sprintrace ook twee punten uit op Hamilton in de WK-stand. De zeventienvoudig Grand Prix-winnaar heeft nu vijf punten meer dan zijn rivaal van Mercedes. De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur.