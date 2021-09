Lewis Hamilton was zaterdag zwaar teleurgesteld met zijn vijfde plek in de sprintrace voor de Grand Prix van Italië. Door een gridstraf van winnaar Valtteri Bottas mag de Brit nog wel als vierde starten, maar zijn grote concurrent Max Verstappen vertrekt daardoor van poleposition.

"Het is wat het is", zei Hamilton bij Sky Sports. "Ik ging al de fout in bij de start en we hadden onderschat hoe de zachte banden zich zouden gedragen. Ik moet nog uitzoeken hoe ik morgen de McLaren's voorbij ga komen en de schade ga beperken."

De 36-jarige Hamilton had bij de start last van wielspin en werd ingehaald door McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo, die beiden op de zachte band waren begonnen. Hamilton startte de race op de mediumband, maar slaagde er tijdens de race niet meer in om een van de McLaren-coureurs te passeren.

Hamilton heeft niet de illusie dat hij Verstappen in Monza, waar Mercedes vrijdag in de kwalificatie voor de sprintrace nog veel sneller was, van de overwinning af kan houden. "Je hebt zelf de snelheid van Red Bull kunnen zien", vervolgde hij.

"Ik weet niet hoe zijn snelheid is vergeleken met die van Valltteri (Bottas, red.), maar het zou een makkelijke overwinning voor Max moeten worden."

Verstappen liep met zijn tweede plek in de sprintrace ook twee punten uit op Hamilton in de WK-stand. De Nederlander heeft nu vijf punten meer dan zijn rivaal van Mercedes. De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur.