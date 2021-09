Max Verstappen is verrast dat hij zaterdag als tweede eindigde in de sprintrace op Monza. De Limburger profiteerde in de kwalificatiewedstrijd van een slippertje van Lewis Hamilton bij de start en handhaafde zich op de tweede plek. Omdat winnaar Valtteri Bottas zondag een gridstraf incasseert, mag Verstappen in de hoofdrace van poleposition vertrekken.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Dit is de eerste medaille in mijn leven", zei Verstappen met een brede grijns op zijn gezicht toen hij een zilveren plak uitgereikt kreeg. "De race ging beter dan verwacht. We hadden een goede start en ik reed als tweede weg."

De 23-jarige Verstappen kwam vanaf de derde plaats uitstekend weg en passeerde direct Hamilton, die juist dramatisch begon aan de sprintrace op Monza en als vijfde eindigde. Daardoor liep de Limburger in de WK-stand twee punten uit op zijn Britse rivaal. "Dat zijn leuke punten", aldus Verstappen.

Bottas won de sprintrace op het snelle circuit van Monza, maar moet de poleposition in de hoofdrace aan Verstappen laten omdat hij voor de vierde keer dit seizoen van motor wisselt. Toch waakt de Nederlander voor al te veel euforie.

"De Mercedes is nog altijd snel; ik gaf alles om dichtbij te blijven. Het wordt een interessant gevecht morgen. We hebben onze auto anders afgesteld om de topsnelheid te verbeteren. Ik ben niet heel bezorgd over onze topsnelheid in de race, maar we weten dat Mercedes veel snelheid over de hele ronde heeft. We gaan het proberen."

Verstappen heeft in de WK-stand nu vijf punten meer dan Hamilton, die zondag als vierde moet starten. De Grand Prix van Italië begint om 15.00 uur.