Max Verstappen heeft zaterdag met de tweede plaats in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Italië polepostion veroverd voor de hoofdrace zondag op Monza. De Nederlander van Red Bull Racing vergrootte bovendien zijn voorsprong op Lewis Hamilton. Valtteri Bottas won de race over achttien ronden, maar begint zondag in de hoofdrace achteraan vanwege een motorwissel.

Hamilton kwam zelf na een beroerde start als vijfde over de streep, achter de sterke McLarens van Daniel Ricciardo (derde) en Lando Norris (vierde). Verstappen pakte met zijn tweede plaats twee punten en loopt daarmee uit naar een voorsprong van vijf punten op Hamilton in de WK-stand.

De zesde plaats ging naar Ferrari-coureur Charles Leclerc, voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. De achtste plaats was voor thuisrijder Antonio Giovinazzi in de Alfa Romeo. Sergio Pérez en Lance Stroll maakten de top tien compleet.

Door de gridstraf die Bottas moet inlossen start Ricciardo zondag naast Verstappen op de eerste startrij. Norris en Hamilton vormen de tweede startrij. McLaren nam een gok door als enige van de auto's vooraan op de softbanden aan de sprintrace te beginnen. De andere coreurs in de top negen reden op de mediumbanden. Alleen Stroll reed ook op softbanden.

Startopstelling hoofdrace GP van Italië 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Daniel Ricciardo (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Sergio Pérez (Red Bull)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Alpine)

Valtteri Bottas en Max Verstappen kwamen goed weg, terwijl Lewis Hamilton in het gedrang zat na de start. Foto: Getty Images

Hamilton komt slecht van zijn plek, Gasly crasht

Bij de start kwam Hamilton niet goed van zijn tweede plek. Zowel Verstappen als de beide McLaren-coureurs gingen de Mercedes-coureur voorbij. Verstappen ging met Ricciardo naast zich de eerste bocht in, waarbij de Australiër even extra op de rem moest.

Pierre Gasly reed door de daaropvolgende kettingreactie zijn voorvleugel stuk op de achterkant van de McLaren van Ricciardo, waardoor de Fransman in de volgende bocht van de baan schoot. Vervolgens kwam de safetycar de baan op.

Bottas had ondertussen vanaf de eerste startplaats de leiding behouden en ging er ook weer vandoor nadat de safetycar naar binnen was gegaan. Verstappen hield de Fin enigszins in het zicht, maar kon geen bedreiging vormen voor de leider.

Max Verstappen in actie voor de volle tribunes op Monza. Foto: ANP

Norris houdt Hamilton van zich af

Hamilton zat na de hervatting van de race klem achter Norris. Het grootste deel van de race mocht de Brit wel zijn DRS gebruiken, maar de zevenvoudig wereldkampioen kon nooit een aanval inzetten op zijn jonge landgenoot.

Norris profiteerde van de slipstream van zijn teamgenoot Ricciardo, die nooit veel afstand wist te nemen. Bovendien kwam de safetycarsituatie McLaren goed uit. Daardoor konden Norris en Ricciardo het enkele ronden rustig aan doen op hun sneller slijtende softbanden.

Hoewel er vooraan geen grote duels werden uitgevochten, was Pérez wel nadrukkelijk in gevecht. De Mexicaan verloor twee plaatsen bij de start, maar knokte zich naar de negende plaats na een duel met Stroll.

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.00 uur.