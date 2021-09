Pierre Gasly is teleurgesteld dat hij volgend seizoen geen promotie naar Red Bull Racing maakt. Het contract van de AlphaTauri-coureur werd deze week met één seizoen verlengd, terwijl Red Bull vasthield aan Sergio Pérez.

"Met mijn resultaten beleef ik het beste seizoen van een AlphaTauri- of Toro Rosso-coureur in vijftien jaar", zei Gasly vrijdag voor de camera van het Franse Canal+. "En daar word ik niet voor beloond. Dat is aan de ene kant triest en frustrerend, maar tegelijkertijd zijn dat dingen die buiten mijn macht liggen. Ik heb dat niet in eigen hand."

De 25-jarige Gasly was in 2019 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar werd halverwege dat seizoen vervangen door Alexander Albon. Gasly hervatte zijn loopbaan bij Toro Rosso (de voorganger van AlphaTauri) en maakt daar een ijzersterke indruk. Vorig jaar won hij zelfs de Grand Prix van Italië. Dit seizoen staat hij na dertien races op de achtste plek in het kampioenschap.

"Red Bull gaat liever door met Sergio (Pérez, red.)", vervolgde Gasly, die niet onder de indruk is van de prestaties van de Mexicaan. "In Zandvoort werd hij in Q1 uitgeschakeld en eindigde hij tijdens de race als achtste, op een ronde achterstand van zijn teamgenoot."

"Maar nogmaals: dit ligt buiten mijn macht. Ik kan mij alleen maar concentreren op mezelf en moet iedere Grand Prix alles blijven geven. Ik weet zeker dat dit in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen en dat ik een kans ga krijgen bij een geweldig team."

Gasly kwalificeerde zich vrijdag knap als zesde voor de sprintrace op Monza, die zaterdag om 16.30 uur begint. Valtteri Bottas begint van poleposition en Max Verstappen start op de derde plek.