Lewis Hamilton heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix de snelste tijd geklokt, voor zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de derde tijd.

Hamilton ging in Monza op gebruikte softbanden rond in een 1.23,246. Bottas was 0,222 langzamer dan zijn teamgenoot. Verstappen reed zijn beste tijd ook op gebruikte softs en was 0,416 langzamer dan Hamilton.

De vierde tijd werd gereden door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, gevolgd door Esteban Ocon in de Alpine.

Zaterdagmiddag om 16.30 wordt de sprintkwalificatie verreden over 18 ronden, waarin Bottas op de eerste startplaats vertrekt, voor Hamilton en Verstappen. Zondag om 15.00 uur staat de normale Grand Prix van Italië op het programma. De uitslag van de sprintrace vormt de startopstelling voor de hoofdrace. Bottas weet al dat hij dan achteraan moet beginnen vanwege een motorwissel.

Top tien tweede training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.23,246

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,222

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,416

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,671

5. Esteban Ocon (Alpine): +1,017

6. Robert Kubica (Alfa Romeo): +1,034

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,256

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,293

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,408

10. Lando Norris (McLaren): +1,419

Teams mogen niets aan de auto's veranderen

De tweede vrije training gold voor de teams daarom vooral als moment om te kijken hoe lang de banden meegaan. De auto's zijn sinds de kwalificatie op vrijdagavond in 'parc fermé', wat inhoudt dat er niets meer aan de afstelling mag worden veranderd.

De coureurs waren daarom niet bezig met snelle rondetijden, maar vooral met hun snelheid over een langere reeks ronden.

Carlos Sainz crashte met zijn Ferrari Carlos Sainz crashte met zijn Ferrari Foto: Getty Images

Rode vlag voor crash Carlos Sainz

Halverwege de training crashte Carlos Sainz met zijn Ferrari in de Ascari-bocht. De Spanjaard verloor de controle bij het insturen en raakte frontaal de muur aan de binnenkant van de bocht. Hij kon ongedeerd uitstappen. Omdat `de Ferrari op het asfalt tot stilstand kwam werd de sessie stilgelegd. Na een onderbreking van tien minuten werd de training weer hervat.

Verstappen was op dat moment bezig aan een langere run van twaalf ronden op gebruikte softbanden. Na de onderbreking stapte de Limburger over op gebruikte mediums. Qua tijden kwam Verstappen niet in de buurt van Hamilton en Bottas.