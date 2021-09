Valtteri Bottas en Lewis Hamilton lijken zaterdag in de sprintrace op Monza serieus te gaan vechten om de eerste plaats en de daarmee gepaard gaande drie punten voor de WK-stand. Bottas zegt na zijn veroverde poleposition voor het "maximale" te gaan, terwijl Hamilton stelt dat "elk punt telt" in de strijd met Max Verstappen om de wereldtitel.

"Deze ronde ging lekker. Dat voelt zo goed. Het was genieten", zei Bottas na afloop van zijn snelste ronde in het beslissende deel van de kwalificatie. De Fin, die volgend jaar naar Alfa Romeo verkast, was één tiende van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Hamilton.

"Ik voel me goed en relaxed omdat mijn toekomst zeker is. Ik ben het team erg dankbaar. De auto is zo goed en ook verder in het jaar gloren er opwindende dingen. Maar ik richt me nu op de sprintrace van morgen. Ik wil het maximumaantal punten veroveren en daarna mijn werk doen op zondag."

De uitspraken van Bottas zijn opvallend, omdat hij normaal gesproken in dienst van Hamilton moet rijden. Afgelopen zondag zat hij de Britse kopman van Mercedes op Zandvoort al dwars door vlak voor het einde de snelste ronde te noteren, wat een extra punt oplevert voor de WK-stand. Hamilton koos vervolgens voor een pitstop, waarna hij op versere banden het bonuspunt alsnog pakte.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in actie op Monza. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in actie op Monza. Foto: Getty Images

'Weleens WK verloren op één punt'

Omdat er in de sprintrace ook punten te verdienen zijn (drie punten voor de winnaar, twee punten voor de nummer twee en één punt voor de nummer drie), beschouwt Hamilton de mini-race op Monza niet als een tussendoortje.

"Elk punt telt. We hebben weleens een kampioenschap verloren op één punt", doelde Hamilton op de strijd om de wereldtitel in 2007, die de Brit op één punt verloor van Kimi Räikkönen. Een jaar later had hij één punt meer dan Felipe Massa voor zijn eerste wereldtitel.

Ook in het huidige Formule 1-seizoen zijn de verschillen klein. Met nog negen races te gaan heeft leider Verstappen drie punten meer dan Hamilton (224,5 om 221,5). "Beide coureurs hebben dit seizoen al veel punten verloren, dus elk punt telt. De sprintraces kunnen helpen."

Overigens kan Bottas waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen in de hoofdrace, die zondag om 15.00 uur op het programma staat. De Fin laat dit weekend voor de vierde keer dit seizoen zijn motor vervangen, waardoor hij als laatste vanuit de pitsstraat moet starten. De sprintrace, die de startopstelling van de hoofdrace bepaalt, is zaterdag om 16.30 uur.