Max Verstappen was blij met zijn derde plaats in de kwalificatie voor de sprintrace op Monza. De Limburger was vrijdag liefst vier tienden van een seconde langzamer dan Valtteri Bottas, die verrassend zijn teamgenoot Lewis Hamilton aftroefde en poleposition veroverde. Verstappen kan daarmee leven op het snelle circuit in Italië.

"Voor ons is het altijd moeilijk op deze baan", aldus Verstappen vrijdag na afloop van de kwalificatie. "In de vrije training worstelden we meer dan we wilden, maar we zijn goed teruggekomen in de kwalificatie."

"Ik mag blij zijn met de derde plaats. Ik denk dat het in de race wat dichter bij elkaar zit. Je weet nooit wat er gebeurt. We zullen zien wat we kunnen doen om de snelheid op de lange rechte stukken te verbeteren, maar natuurlijk wordt het moeilijk voor ons. We kunnen desondanks nog flink wat punten scoren."

De 23-jarige Verstappen gaf vervolgens bij Ziggo Sport toe dat zijn Red Bull na de eerste training van vrijdag nog op veel plekken is aangepast. "De auto voelde niet helemaal goed aan", aldus de coureur van Red Bull Racing. "Voordat ik de kwalificatie inging, hoopte ik dat ik op de tweede startrij zou staan. Vooraan op de tweede startrij is goed voor ons."

"Dit is gewoon echt een heel sterk circuit voor Mercedes", vervolgde Verstappen, die daarbij refereerde aan de vierde en vijfde plaats van McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo. "Bij ons klopt het niet. Daar moet je mee leven. We zullen zien wat morgen brengt."

Verstappen is niet van plan om zijn motor te vervangen, zoals Bottas na de kwalificatie aankondigde. Bij een nieuwe en vierde motorwissel zou de Limburger achteraan moeten starten in de hoofdrace op Monza, die zondag om 15.00 uur verreden wordt. De sprintrace, die uit achttien rondes bestaat, is zaterdag om 16.30 uur.