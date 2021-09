Valtteri Bottas start de tweede sprintrace uit de historie van de Formule 1 zaterdag vanaf poleposition. De Fin troefde zijn Mercedes-kopman Lewis Hamilton vrijdag af in de kwalificatie, die zelf als tweede start. Max Verstappen hield in de Red Bull de schade beperkt en legde beslag op de derde startplaats.

Na de Britse Grand Prix wordt op Monza voor de tweede keer geëxperimenteerd door de Formule 1 met een extra sprintrace op zaterdag. De uitslag van deze race, die over een derde van de afstand van een normale Grand Prix wordt verreden, vormt de startopstelling van de hoofdrace op zondag. Vrijdag werd er gekwalificeerd voor de sprintrace.

Formeel geldt de eerste startpositie van Bottas dan ook niet als pole. De winnaar van de sprintrace pakt de echte pole die de boeken in gaat.

Achter de top drie pakten Lando Norris en Daniel Ricciardo van McLaren respectievelijk de vierde en de vijfde startplaats. Pierre Gasly reed in zijn AlphaTauri naar de zesde tijd. Daarachter volgen de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Giovinazzi opnieuw sterk

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de negende startplaats. Daarachter reed Antonio Giovinazzi naar de tiende tijd. Het is de tweede race op rij dat de Italiaan zich in de top tien kwalificeert met de Alfa Romeo, een auto die zich normaal vooral in de achterhoede ophoudt. Giovinazzi vecht nog om zijn stoeltje voor 2022 te behouden.

Tijdens de kwalificatie waren de coureurs vooral bezig om een tow te krijgen, de slipstream die het op de lange rechte stukken van Monza makkelijker maakt om een hoge topsnelheid te halen. Daarbij reden meerdere coureurs elkaar in de weg. In de slotfase deed Pérez een poging om Verstappen een tow te geven, maar de Mexicaan reed misschien wel te ver voor de Nederlander voor een goed effect.

Top tien kwalificatie 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.20,685

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,096

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,411

4. Lando Norris (McLaren): +0,434

5. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,440

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,705

7. Carlos Sainz (Ferrari): +0,907

8. Charles Leclerc (Ferrari): +0,955

9. Sergio Pérez (Red Bull): +1,056

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,253

Vettel hangt mogelijke straf boven het hoofd.

De beide coureurs van Aston Martin en Alpine haalden de top tien-kwalificatie niet. Sebastian Vettel werd elfde, gevolgd door zijn teamgenoot Lance Stroll op de twaalfde startplaats. Vettel hangt nog wel een mogelijke straf boven het hoofd, omdat zijn team de Duitser de pitbox uit liet rijden terwijl Hamilton er net aan kwam.



Fernando Alonso voert het Alpine-duo aan vanaf de dertiende plaats, met Esteban Ocon als veertiende. Ook Ocon moet zich nog melden bij de wedstrijdleiding. George Russell pakte de vijftiende startplaats, nadat hij eerder Q2 had gehaald omdat een rondetijd van Yuki Tsunoda werd afgenomen.