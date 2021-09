Lewis Hamilton heeft vrijdag de snelste tijd genoteerd in de belangrijke eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië. De regerend wereldkampioen was op Monza bijna een halve seconde sneller dan Max Verstappen.

De 36-jarige Hamilton noteerde op de medium banden een tijd van 1.20,926, waarmee hij 0,452 seconde sneller was dan Verstappen. De Limburger reed zijn tijd op de zachte band. De derde plaats was voor Valtteri Bottas, die 0,525 seconde toegaf op zijn teamgenoot van Mercedes.

Hoewel Verstappen in deze eerste training ruim langzamer was dan Hamilton, is het verschil tussen de Brit en de Nederlander in vergelijking met vorig jaar gehalveerd. In de kwalificatie op Monza bleef Hamilton zijn Limburgse rivaal toen negen tienden van een seconde voor.

Opvallend bij de eerste vrije training was dat zowel Hamilton als Bottas uitsluitend op de medium band reed, terwijl Verstappen twee runs op de zachte band afwerkte. Verstappen brak zijn eerste run op de 'softs' al na een halve ronde af omdat ze volgens hem al versleten waren.

Carlos Sainz en Charles Leclerc stelden teleur in de eerste sessie op de thuisrace van hun team Ferrari. Sainz moest zich tevredenstellen met een zevende plaats, op bijna een seconde van Hamilton, terwijl Leclerc zelfs buiten de top tien eindigde.

Uitslag eerste vrije training op Monza: 1. Lewis Hamilton - 1.20,926

2. Max Verstappen - 1.21,378

3. Valtteri Bottas - 1.21,451

4. Lance Stroll - 1.21,676

5. Pierre Gasly - 1.21,719

6. Sebastian Vettel - 1.21,824

7. Carlos Sainz - 1.21,914

8. Fernando Alonso - 1.21,926

9. Daniel Ricciardo - 1.22,003

10. Sergio Pérez - 1.22,039

Training belangrijker dan anders

De eerste vrije training bij de GP van Italië was belangrijker dan anders, omdat dit weekend op Monza voor de tweede keer dit seizoen geëxperimenteerd wordt met een sprintrace op zaterdag. Na de eerste vrije training staat vrijdag om 18.00 uur al de kwalificatie voor die nieuwe sprintrace op het programma.

De sprintrace op Monza wordt zaterdag om 16.30 uur verreden en bestaat uit achttien rondes. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace, die zondag om 15.00 uur op de rol staat. De hoofdrace is 53 ronden lang. In de sprintrace krijgt alleen de top drie punten voor het WK-klassement (drie punten voor de winnaar, twee punten voor de nummer twee en één punt voor de nummer drie).

Eerder dit seizoen werd er bij de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone al geëxperimenteerd met een sprintrace. Toen won Lewis Hamilton de hoofdrace, mede nadat Verstappen was gecrasht na een manoeuvre van de Brit. Verstappen zegevierde een dag eerder in de eerste sprintrace in de historie van de Formule 1.

Na zijn zege van afgelopen weekend op Zandvoort is Verstappen weer de leider in het WK-klassement. De Nederlander heeft 224,5 punten, drie punten meer dan Hamilton. Na de GP van Italië staan er nog acht races op de Formule 1-kalender.