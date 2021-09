Mercedes wil voorkomen dat Lewis Hamilton en George Russell komend seizoen een voor het team ongezonde strijd gaan uitvechten. Nieuwkomer Russell zei donderdag in Italië dat hem wel beloofd is dat hij net zo wordt behandeld als zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Deze week werd bekend dat Russell in de winter de overstap maakt naar Mercedes, als opvolger van Valtteri Bottas. De 23-jarige Brit komt over van staartteam Williams en wordt gezien als een grotere concurrent voor Hamilton dan Bottas.

Russell verwacht niet dat dat voor problemen gaat zorgen. "Mercedes heeft in het verleden ervaring gehad met een lastige relatie tussen coureurs", doelde de talentvolle coureur op de felle onderlinge strijd tussen Hamilton en Nico Rosberg in 2016. "Het team heeft me duidelijk gemaakt dat ze dat daar niet meer willen en dat wil ik zelf ook niet."

"Door de reglementswijzigingen weten we nog helemaal niet of Mercedes volgend jaar de beste auto heeft", zei Russell op een persconferentie in Monza, waar komend weekend de Grand Prix van Italië wordt verreden. "Daarom is het belangrijk om als team goed samen te werken."

Russell benadrukte dat Mercedes hem de garantie heeft gegeven dat hij niet de duidelijke nummer twee achter nummer één Hamilton zal worden. "We zullen een gelijke behandeling krijgen, dat is mij beloofd. Mercedes is daar altijd respectvol in geweest, door beide coureurs de beste kansen te geven."

"Het wordt voor mij natuurlijk zeker niet makkelijk met zo'n goede teamgenoot. Maar ik zie het vooral als een voordeel dat ik volgend jaar van Lewis kan leren. Mijn samenwerking met Mercedes zie ik als iets voor de lange termijn. In het begin zal het vooral gaan om leren en ervaring opdoen."

Lewis Hamilton bij het persmoment voor de Grand Prix van Italië. Lewis Hamilton bij het persmoment voor de Grand Prix van Italië. Foto: Getty Images

Hamilton bemoeide zich niet met keuze

Ook Hamilton zei donderdag er vertrouwen in te hebben dat er geen verkeerde rivaliteit ontstaat met zijn toekomstige teamgenoot. "In het verleden heb ik vaak goed samen kunnen werken met mijn teamgenoot, maar soms werkte het ook niet", refereerde ook hij aan Rosberg.

"Formule 1 is een vreemde wereld, want het is zowel een individuele sport als een teamsport. Als coureur wil je het team helpen, maar tegelijkertijd ook voor je teamgenoot finishen. Dat is soms lastig laveren", legde de wereldkampioen uit.

Hamilton gaf over zowel Russell als Bottas positieve input aan de teamleiding en bemoeide zich verder niet met de keuze, zo vertelde hij. "Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Toto Wolff en de rest van het bestuur."

"Ik wil George niet te veel verwachtingen opleggen in zijn eerste seizoen. Ik heb ook geen idee of hij sneller of trager dan Valtteri zal zijn, maar ik twijfel er niet aan dat hij het goed gaat doen bij het team, want George heeft meer dan genoeg talent."