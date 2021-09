Valtteri Bottas verwacht dat Alfa Romeo de komende jaren een serieuze rol gaat spelen in de Formule 1. Deze week werd bekend dat de Fin na vijf jaar moet vertrekken bij Mercedes en een stoeltje krijgt bij het Italiaanse team.

Zelf was Bottas al twee weken op de hoogte van zijn transfer, zo vertelde hij donderdag op een persconferentie in de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix. In Monza had de pers voor het eerst de mogelijkheid de Mercedes-coureur vragen te stellen over zijn overstap.

De 32-jarige Bottas vertelde ook met andere teams te hebben gesproken, al wilde hij daar geen namen van noemen. "Bij Alfa Romeo zie ik iets moois ontstaan. De toekomstplannen zien er erg serieus uit."

"Het team heeft zich voor meerdere jaren aan de Formule 1 gecommitteerd en de lat wordt hoog gelegd. Daarom denk ik dat ik er goed pas", zegt de negenvoudig Grand Prix-winnaar.

Bottas verwacht met Alfa Romeo opwaartse lijn te vinden

In het huidige seizoen staat Alfa Romeo voorlaatste in het constructeurskampioenschap. Antonio Giovinazzi en de afscheidnemende Kimi Räikkönen pakten pas drie WK-punten.

"Op basis van de informatie die ik heb gekregen, heeft het team een mooie toekomst", denkt Bottas echter. "Het is een mooi project bij een team dat een grote geschiedenis heeft in de autosport. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen."

Het is nog onbekend wie de ploeggenoot van Bottas wordt. De coureur zelf krijgt daar geen inspraak in. "Teambaas Frédéric Vasseur is een echte professional, hij weet wat het beste is voor het team."

Tijdschema Grand Prix van Italië Vrijdag 14.30 uur: Eerste vrije training

Vrijdag 18.00 uur: Kwalificatie

Zaterdag 12.00: Tweede vrije training

Zaterdag 16.30: Sprintrace

Zondag 15.00 uur: Race

Bottas voelde zich niet tweede man achter Hamilton

De ervaren Bottas zal bij Alfa Romeo de onbetwiste kopman worden, terwijl hij bij Mercedes vijf jaar lang in de schaduw van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stond.

"Dat voelde voor mij niet zo, hoor", vertelde Bottas. "Ik heb altijd dezelfde behandeling gehad als Lewis. We waren en zijn gelijk aan elkaar."

"Ik heb een leuke tijd gehad bij Mercedes, we hebben elk jaar de constructeurstitel gewonnen. Het was mooi om teamgenoot van Lewis te zijn en het komende half jaar zal ik alles blijven geven voor het team."