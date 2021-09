Max Verstappen is blij voor zijn voormalig teamgenoot Alexander Albon, die komend seizoen terugkeert in de Formule 1. De Thaise coureur tekende deze week een contract bij staartteam Williams.

"Albon is snel. Dat laat hij al sinds de karts zien. Misschien kan hij goed presteren in een omgeving waar de druk niet hoog is", zei Verstappen donderdag op Imola, waar komend weekend de Grand Prix van Italië wordt verreden.

Albon was van medio 2019 tot eind 2020 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar de Thai kwam zelden in de buurt van de Nederlander. Daarom haalde het team met Sergio Pérez een nieuwe coureur binnen en werd Albon gedegradeerd tot reserve- en testcoureur.

"Ik ben blij voor hem dat hij weer in de Formule 1 gaat rijden. Ook dit jaar heb ik veel met Alex te maken gehad. Als testcoureur was hij nuttig voor het team", zei Verstappen.

Albon is bij Williams de opvolger van George Russell. De jonge Brit stapt over naar Mercedes, waar hij Valtteri Bottas opvolgt. "Natuurlijk ben ik ook blij voor George", zei Verstappen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij het goed gaat doen."

"Iedereen zag de overstap van George wel aankomen. Het was het slechtst bewaarde geheim ooit in de Formule 1."

Verstappen acht Mercedes favoriet op Monza

Verstappen herhaalde op de persconferentie dat hij Mercedes komend weekend als favoriet beschouwt op het hogesnelheidscircuit van Monza. Zelf stond de Limburger er nog nooit op het podium.

"We hebben ons huiswerk gedaan en kunnen competitief zijn, maar ik weet niet of het genoeg zal zijn om met Mercedes te kunnen strijden. Het zal in elk geval niet zoals in Zandvoort gaan, verwacht ik."

Verstappen genoot in Italië nog na van zijn zege voor eigen publiek, zijn zeventiende overwinning in de Formule 1. "Deze komt zeker hoog binnen op mijn lijstje. Al is het lastig om de eerste zege te overtreffen."

"Iedereen verwachtte dat ik zou gaan winnen, elk ander resultaat was een teleurstelling geweest. Het was een geweldig weekend, de enorme steun die ik kreeg was fantastisch. Voor de autosport in Nederland was het een belangrijke dag."

De GP van Italië is komend weekend de tweede met een sprintrace op zaterdag. Vrijdag wordt daarvoor al de kwalificatie verreden. De hoofdrace start zondag om 15.00 uur.