Robert Kubica is komend weekend bij de Grand Prix van Italië opnieuw de vervanger van Kimi Räikkönen bij het Formule 1-team van Alfa Romeo. De Pool nam afgelopen weekend op Zandvoort al de honneurs waar toen duidelijk werd dat Räikkönen positief was getest op het coronavirus.

De 41-jarige Fin, die bezig is aan zijn laatste seizoen in de Formule 1, verblijft nog altijd in isolatie. Hij heeft dan ook nog geen toestemming gekregen om weer te gaan racen, laat Alfa Romeo woensdag weten.

Kubica eindigde zondag bij de Grand Prix van Nederland als invaller op een verdienstelijke vijftiende plaats, één plaats achter zijn Italiaanse teamgenoot Antonio Giovinazzi. Bij de kwalificatie had Kubica een dag eerder de achttiende tijd neergezet.

De 36-jarige Pool begint in Monza aan zijn 99e Grand Prix. Bij de Grand Prix van Canada boekte hij in 2008 als coureur van Sauber zijn enige overwinning.

Dat was voordat een zwaar ongeval bijna een einde maakte aan zijn autosportcarrière. Hij herstelde echter van de zware verwondingen aan zijn arm en maakte in 2019 bij Williams een korte rentree in de Formule 1. Sinds 2020 is hij reserve bij Alfa Romeo.