Alexander Albon keert volgend jaar bij Williams terug in de Formule 1. De Thai wordt door de Britse renstal verkozen boven Nyck de Vries en gaat een duo vormen met Nicholas Latifi.

De 25-jarige Albon, die van medio 2019 tot eind vorig jaar teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull was, is bij Williams de opvolger van George Russell. Dinsdag werd bekend dat de jonge Brit komend seizoen promotie maakt naar topteam Mercedes.

Behalve Albon was ook Nyck de Vries in beeld als mogelijke nieuwe coureur bij Williams. De 26-jarige Vries werd de voorbije jaren kampioen in de Formule 2 en Formule E.

"Op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", zei De Vries afgelopen weekend in Zandvoort tegen Ziggo Sport. De kans is klein dat hij in 2022 daadwerkelijk in de Formule 1 rijdt, alleen Alfa Romeo heeft nog een stoeltje te vergeven.

Naast het vastleggen van Albon, die dit seizoen reservecoureur bij Red Bull is, maakte Williams bekend dat ook Latifi komend seizoen actief blijft bij het team. De 25-jarige Canadees is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en staat met zeven WK-punten zestiende in het klassement.

Williams hoopt progressie volgend seizoen door te zetten

"Ik ben erg gelukkig dat ik weer een stoeltje krijg", zegt Albon. "Als je een jaar weg bent uit de Formule 1, is het nooit zeker dat je kunt terugkeren. Ik ben zowel Red Bull als Williams dankbaar voor het vertrouwen. Het is mooi om te zien hoe het team progressie heeft geboekt."

CEO Jost Capito van Williams toont zich verheugd over het vastleggen van Albon, die in zijn Red Bull-periode tweemaal op het podium stond. "We hebben nu een goede mix aan talent en ervaring. Dat zal het team helpen om de volgende stap te kunnen zetten."

Met negen constructeurstitels en zeven wereldkampioenen bij de coureurs is Williams een van de succesvolste teams uit de Formule 1-historie. Maar de laatste prijs dateert alweer van 1997 en in de afgelopen jaren reed het team constant in de achterhoede.

Dit jaar krabbelt de renstal langzaam op uit het dal, met een tweede plaats van Russell in de verregende Grand Prix van België als hoogtepunt. "We willen het momentum van het team dit seizoen verder uitbouwen. Daarna zullen we onze aandacht op 2022 vestigen", aldus Capito.

Komend weekend wordt in Monza de GP van Italië verreden. Verder staan er dit seizoen nog acht races op het programma.