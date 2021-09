Max Verstappen heeft nauwelijks feest gevierd na zijn thuisrace in Zandvoort. De 23-jarige Nederlander pakte zondag na een spannend gevecht de overwinning op het circuit in de badplaats, maar twee dagen later is hij vooral bezig met de komende race in het Italiaanse Monza.

"Ik had niets meer kunnen wensen in Zandvoort, maar nu zijn alle ogen op Monza gericht", zegt Verstappen dinsdag op zijn eigen site. "De Italiaanse Grand Prix staat voor de deur en het is erg spannend in het kampioenschap, dus feestjes kunnen wachten en wat rust tussen de raceweekenden zal belangrijk zijn."

Verstappen vertrok in Zandvoort van poleposition en hield Lewis Hamilton na een spannend gevecht achter zich. De Red Bull-coureur nam dankzij zijn zege de leiding in het kampioenschap over van de Brit (224,5 om 221,5 punten).

Lang van zijn zege nagenieten kan Verstappen niet want vrijdag staat in Monza al de eerste vrije training en kwalificatie (voor de sprintrace) voor de Italiaanse Grand Prix op het programma. Na Silverstone wordt er in Italië voor de tweede keer geëxperimenteerd met een sprintrace.

Max Verstappen pakte onder toeziend oog van 70.000 fans de zege in Zandvoort. Foto: Getty Images

'Monza afgelopen jaren niet ons beste circuit'

De hogesnelheidsbaan in Monza is een van de weinige circuits waar Verstappen in zijn loopbaan nog nooit op het podium stond. "Ik verwacht dat Monza bij Mercedes past, omdat het de afgelopen jaren niet ons beste circuit is geweest", vervolgde de zeventienvoudig Grand Prix-winnaar.

"Maar dit jaar zijn we competitiever, dus je weet maar nooit. Als we doorgaan met wat we hebben gedaan, goed samenwerken als een team en elk klein detail nagaan, kunnen we competitief zijn, maar Mercedes heeft misschien een voordeel qua topsnelheid op ons."

De Grand Prix van Italië is de veertiende Grand Prix van het seizoen in een jaar met 22 races. Twee weken na Monza wordt het seizoen vervolgd met de Grand Prix van Rusland.