De Formule 1-grid van volgend jaar krijgt steeds meer vorm. Bekijk hier welke stoeltjes al bezet zijn en welke plekken er nog beschikbaar zijn in de koningsklasse van de autosport.

Mercedes

Lewis Hamilton: De zevenvoudig wereldkampioen verlengde deze zomer zijn contract tot eind 2023 bij de Duitse renstal.

George Russell: De 23-jarige Brit promoveert na drie seizoenen bij Williams naar Mercedes. Russell, die al jaren onderdeel is van het talentenprogramma van Mercedes, wordt de vervanger van Valtteri Bottas, die naar Alfa Romeo verkast.

Red Bull Racing

Max Verstappen: Begin 2020 verlengde de Nederlander zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2023.

Sergio Pérez: Het contract van de Mexicaan werd deze zomer met een jaar verlengd tot eind 2022.

Ferrari

Charles Leclerc: De 23-jarige Monegask ligt tot eind 2024 vast bij de renstal uit Maranello.

Carlos Sainz: De Spanjaard werd eind vorig jaar binnengehaald als de opvolger van Sebastian Vettel. Zijn contract loopt eind 2022 af.

Lewis Hamilton en George Russell zijn volgend jaar teamgenoten bij Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell zijn volgend jaar teamgenoten bij Mercedes. Foto: Getty Images

McLaren

Lando Norris: Dit voorjaar zette de jonge Brit zijn handtekening onder een meerjarig contract dat doorloopt tot ten minste eind 2023.

Daniel Ricciardo: De Australiër is bezig aan zijn eerste seizoen voor de renstal uit Woking. Zijn verbintenis loopt eind volgend jaar af.

Alpine

Fernando Alonso: De veertigjarige Spanjaard keerde begin dit jaar terug op de grid en verlengde zijn contract deze zomer met nog een jaar.

Esteban Ocon: De Fransman tekende in juni een verbintenis tot eind 2024 bij Alpine.

AlphaTauri

Pierre Gasly: De enkelvoudig Grand Prix-winnaar werd begin september beloond met een nieuw contract bij het dochterteam van Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda: Ondanks een moeizaam debuutseizoen mag ook de Japanner nog minimaal een jaar blijven bij AlphaTauri.

Pierre Gasly en Yuki Tsunoda mogen beiden blijven bij AlphaTauri. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda mogen beiden blijven bij AlphaTauri. Foto: Getty Images

Aston Martin

Sebastian Vettel: De verbintenis van de viervoudig wereldkampioen loopt door tot eind volgend jaar.

Lance Stroll: De zoon van eigenaar Lawrence Stroll is de komende jaren zeker van een stoeltje bij Aston Martin. Het is niet bekend hoelang zijn contract precies loopt.

Williams

Nog niet bekend: Williams is een van de weinige teams die nog geen enkele coureur heeft bevestigd voor volgend jaar. Huidig coureur Nicholas Latifi lijkt veilig te zijn voor komend seizoen, maar een bevestiging is er nog niet. Ook de Nederlandse Formule E-kampioen Nyck de Vries en Alexander Albon, voormalig teamgenoot van Verstappen, worden veelvuldig in verband gebracht met de renstal uit Grove.

Formule E-kampioen Nyck de Vries wordt genoemd bij Williams en Alfa Romeo. Formule E-kampioen Nyck de Vries wordt genoemd bij Williams en Alfa Romeo. Foto: Pro Shots

Alfa Romeo

Valtteri Bottas: De 32-jarige Fin komt over van Mercedes en heeft een meerjarige deal gesloten met het Zwitserse team. Hij is de opvolger van voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen, die na dit seizoen met pensioen gaat.

Nog niet bekend: Antonio Giovinazzi hoopt nog altijd op contractverlenging, maar een uitgemaakte zaak is dat zeker niet. De Vries en Albon zouden ook met Alfa Romeo in gesprek zijn. Mogelijk heeft Ferrari ook nog invloed op de rijdersbezetting bij Alfa. In dat geval zou huidig Haas-rijder Mick Schumacher of reservecoureur Callum Ilott nog in aanmerking kunnen komen voor een stoeltje.

Haas F1

Nikita Mazepin: De steenrijke Rus tekende begin vorig jaar een meerjarig contract bij het Amerikaanse team.

Nog niet bekend: Hoewel hij nog niet is bevestigd, lijkt de bevestiging van Mick Schumacher bij Haas nog slechts een formaliteit te zijn. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher maakt een goede indruk in zijn debuutseizoen.