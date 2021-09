George Russell staat te popelen om aan de slag te gaan bij Mercedes. Dinsdag maakte het topteam bekend dat de jonge Brit volgend seizoen de opvolger wordt van Valtteri Bottas als teamgenoot van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

"Mijn nieuwe teamgenoot is naar mijn mening de beste coureur aller tijden", zegt Russell op de website van Mercedes. "Ik keek al op tegen Lewis toen ik nog in de karts reed."

"Ik kan er als coureur, professional en als mens alleen maar profijt van hebben dat ik nu ga leren van iemand die zowel op als naast de baan een rolmodel is", zegt de 23-jarige coureur.

Russell maakt al jarenlang deel uit van het talentenprogramma van Mercedes. Sinds 2019 mocht hij bij staartteam Williams ervaring opdoen in de Formule 1. Door vrijwel constant beter te presteren dan teamgenoten Robert Kubica en Nicholas Latifi wist hij zich te onderscheiden.

Strijdlust bij Williams inspireerde Russell

"Ik ben dolblij dat ik bij Mercedes aan de slag ga, dit is een enorme stap in mijn carrière. Maar tegelijkertijd moet ik afscheid nemen van mijn vrienden bij Williams", zegt Russell.

"Het was een eer om de naam Williams te vertegenwoordigen in de Formule 1. Sinds 2019 hebben we onvermoeibaar gewerkt om het team terug te krijgen op de plaats op de grid waar het thuishoort."

"We hebben gestreden in elke kwalificatiesessie, voor elk WK-punt en elke tiende van een seconde. Het maakte niet uit hoe zwaar het was, niemand dacht ooit aan opgeven en dat inspireerde me elke dag", aldus de jonge coureur.

Russell vindt dat Bottas lat hoog heeft gelegd

Toch staat Russell te popelen om aan de slag te gaan bij Mercedes, dat de afgelopen zeven jaar de constructeurstitel pakte en met Hamilton (zes) en Nico Rosberg (één) ook steeds de wereldkampioen leverde.

"Ik maak me geen illusies over hoe groot de uitdaging is die op me ligt te wachten. Het zal een steile leercurve voor me worden. Valtteri heeft de lat hoog gelegd door constant te presteren met zijn zeges, polepositions en zijn bijdrage aan de constructeurstitels", zegt hij over de Fin, die een stap terug moet zetten naar Alfa Romeo.

"Het zal mijn doel zijn om het vertrouwen van Toto (teambaas Toto Wolff, red.) en het team niet te beschamen. Ik hoop dat we successen kunnen blijven boeken en dat ik het team trots maak."

"Maar eerst zijn er nog negen races te gaan in het huidige seizoen, dat moeten mijn beste negen races voor Williams worden", aldus Russell. Zondag is op Monza met de GP van Italië de eerste van die laatste negen races.